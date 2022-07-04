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總太6月合併營收20.75億元年增27,253% 下半年大船入港

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

總太地產（3056）公布6月合併營收達20.75億元，月增57,513%、年增27,253%，主要是總銷22億元的「共好MELODY」完工入帳；累計前六月合併營收21.02億元、年減41.5%。

法人表示，總太今年「大船入港」，計有「共好MELODY」、「總太聚作」等兩件完銷案完工入帳，總銷達87億餘元，可望帶動營收、獲利翻倍成長，全年每股純益上看8元以上，有望重返中部建商獲利王寶座。

總太近年積極推案，看準北屯發展潛力，深耕9年累積近6,000戶銷售實績。去年延續「心生活美學聚落」開發主軸，總銷近160億元在建案「心之所向」，全案含店面共1,862戶已全數完銷。

而預計下半年完工入帳的「總太聚作」，目前已進入最後驗屋階段，將陸續交屋；此案總銷65億元，共規劃931戶住家、18戶店面，住家部分已全數完銷，店面也僅剩3戶，將是下半年營收成長的主要動能。

除了深耕北屯，總太今年將在水湳智慧城推出30周年首發個案「總太兼得」，標榜為台中第一棟取得well國際健康建築認證的集合式住宅。此案總銷73億元，預計第4季初進場，每坪開價將從7字頭起跳。

至於水湳中央公園第一排豪宅案「總太至境」，預計明年第2季推出，每坪單價將挑戰三位數，總銷85億元。董事長翁毓羚透露，此案吸引不少北部建商及飯店業者洽談合作，近期不排除有策略聯盟的可能。

營收 建商

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