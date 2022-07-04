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浩鼎繼續開發第二代Globo H，癌症新藥未來仍大有可為

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

浩鼎（4174）今（4）日表示，該公司日前宣布提前終止旗下抗Globo Ｈ抗體新藥OBI-888臨床二期試驗，純粹是為了優先改善製程、提高產出率，以降低成本，一旦臨床效益獲驗證，才能發揮商業價值，新藥才能服務病患，提高投資效益，台灣浩鼎也繼續開發第二代Globo H抗體。

台灣浩鼎上周發布新聞指出，抗體新藥OBI-888決定提早終止收案，待進一步開發二代抗體並優化純化製程後，再啟新開發策略，今日被資本市場解讀為利空訊息，開盤不久即以81.2元跌停。

台灣浩鼎今日發布新聞澄清，部分人士質疑Globo Ｈ為標的之新藥療效，純屬誤解。

台灣浩鼎董事長張念慈指出，事實上，浩鼎產品線還有三個均以Globo H為標的新藥，如治療性疫苗OBI-822、新世代疫苗OBI-833，及抗體小分子藥物複合體（ADC）新藥OBI-999，其臨床試驗二、三期計畫均在如火如荼進行中，且浩鼎係當前全球唯一以Globo Ｈ為標的開發新藥，產品已進入臨床中後期的生技公司，說明浩鼎對Globo H為標的之新藥有全然的信心，並全力積極開發中。

台灣浩鼎進一步說明，OBI-888臨床試驗收案並未全部完成，但是誠如7月1日發布OBI-888提前停止收案的重大訊息所言，由於OBI-888在放大量產後，產出率反而降低，致使成本大幅升高。如果仍繼續收案，或未來邁向三期，其成本已高到病人難以負荷，上市後，若加上開發成本及利潤，其訂價病人根本無力負擔，就毫無市場或商業價值可言。

鑑於以OBI-888為中間體的ADC新藥OBI-999已進入臨床二期，且其係以OBI-888作為標靶功能，單位使用抗體量小，施打頻率亦低，一旦開發成功，並沒有如OBI-888成本過高之商業化憂慮，公司因而決定OBI-999繼續往前。

台灣浩鼎強調，OBI-888停止收案，先尋求優化和純化製程，相信這是多數新藥公司會選擇的開發策略。若因而否定Globo H作為新藥標的的功能，而無視於浩鼎在臨床上還有三個同一標的產品正全力發展的事實，顯然推理有誤。何況，如前述，OBI-888在部分案例中已顯現對有些癌症的治療活性，及其縮小腫瘤體積的個案，公司均認定OBI-888據以發展的Globo H抗原/抗體平台仍具開發價值。

浩鼎

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