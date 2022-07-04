上海封城陰霾未退、無錫疫情再起 網通廠嚴陣以待

無錫疫情再起，目前當地政府嚴控疫情，雖然官方宣告，要千方百計服務支持項目不停工，企業不停產，對經濟影響降到最低，但歷經今年4月上海封城事件後，網通廠商均嚴陣以待。

網通廠合勤控（3704）4日昨日代子公司無錫盟創網路公司公告，配合當地政府疫情防控，以確保以確保員工安全與健康，同時密切關注疫情發展，並採取應變措施，讓影響降至最低。

合勤控表示，因為當地有零星疫情的新聞，目前公司沒有任何變動，但仍研擬如果未來當地進入封城等各種狀態，一旦封城，初步判斷，影響產能少則20%，最多將影響50%產能。

無錫市政府2日發出通告，指示各項防疫措施。其中外界最關注的停工訊息，無錫市政府在第九點中提示，各地要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，千方百計服務支持項目不停工、企業不停產，把疫情對經濟運行的影響降到最低，把「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求落到實處。

雖然無錫尚未有停工或封城計畫，但歷經今年4月上海封城事件，當時工廠位於上海的受到停工影響，即使工廠沒有位於上海，也受到供應鏈大亂及貨品運不出去等影響，因此此次無錫疫情再起，網通廠商均嚴陣以待。

網通廠認為，疫情跟政策瞬息萬變，時時做好停工跟供應鏈、貨運等應變措施及風險影響評估。

今年4月受到上海封城停工影響，受到封城、工廠停工，供應鏈大亂，內陸運輸、船班延遲影響，網通廠啟碁（6285）、智邦（2345）、智易（3596）、合勤控、昇達科（3491）營收都有月減近兩成、甚至兩成以上狀況。