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空巴獲兆元大單 台鏈這兩家公司吞大補丸

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

空巴獲大陸兆元大單，台鏈進補。榮剛（5009）董事長王炯棻4日表示，此次空中巴士拿下大陸3家航空公司大單，該公司將可直接受益；另，駐龍也是供應鏈之一，也將同步受惠。

王炯棻指出，主要關鍵在於空巴的零組件供應鏈中，製造起落架、自動器的大陸賽峰和商飛兩家廠商與該公司有供料合作關係，榮剛早已通過供料驗證，未來隨著進入交機生產階段，挹注業績可期。

大陸為迎接未來三年旅遊大市場，三大航空公司東航、國航、南航，1日晚間同步公告採購空中巴士新機，總數量高達292架、金額為372.57億美元（約新台幣1.1兆元）。

王炯棻進一步說，在全球的新冠肺炎疫情趨緩、各地區相繼解封下，兩大民航機製造商空巴和波音的在手訂單正持續大增中，以波音來看，截至今年6月底，已獲4,192架新機訂單，而空巴方面，截至今年5月底為止，進帳了7,037架新機訂單，對身為該兩大體系的材料供應商榮剛營運將是一大補貼。

至於航太零組件生產廠駐龍，其大客戶為波音機體組裝廠勢必銳，其中，又以737MAX的零組件為大宗，目前在市況上，區域旅遊復甦態勢顯著，單走道飛機汰舊換新需求持續推動空巴、波音單走道客機銷售成長，737MAX在走過停飛與疫情邊境管制後，需求將迎來成長。

依據波音第1季釋出的資訊，波音規劃在第2季將737MAX的產能從每月26架拉高至月產能31架，加上737MAX 已經陸續取得全球各地的復飛許可，交機速度回升，將挹注相關供應鏈訂單上攻。

據了解，駐龍持續看好後市需求，計劃進駐高雄仁武產業園區，取得地上使用權後將投入擴廠建立新產能。

波音 空巴 榮剛 王炯棻

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