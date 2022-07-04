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供過於求？全台空屋率8.66%創新低 這區僅4%最低

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
蘆洲街景 記者游智文／攝影
蘆洲街景 記者游智文／攝影

不少專家認為房市供過於求，但內政部今(4)日發布低度使用（用電）住宅，也就是俗稱空屋統計，110年下半年全國低度使用住宅宅數為77萬6,452宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率8.66%，較110年上半年減少0.48個百分點，創民國98年統計以來新低。

就鄉鎮市區別觀察，110年下半年空屋率小於6%地區，包括新北市蘆洲區、泰山區、土城區、中和區、板橋區、永和區、樹林區、新莊區；台北市內湖區、文山區、南港區、信義區、松山區。桃園市蘆竹區。

台中市神岡區、大里區、潭子區、大雅區；台南市永康區；宜蘭縣南澳鄉；台東縣蘭嶼鄉等21個鄉鎮市區。

其中蘭嶼鄉空屋僅3.15%，全國最低，以台灣地區來看，蘆洲空屋率僅4.12%，每百間房子僅4間空置，全台最低，其次為泰山4.54%，土城及內湖均4.72%並列第三。

內政部為了解可供居住使用，但用電量偏低住宅情形，利用台電用電資料及房屋稅籍住宅類資料，將每月用電度數小於或等於60度的住宅視為低度使用住宅。自109年起每半年統計一次，上半年採用每年5、6月平均用電度數，下半年採用每年11、12月平均用電度數。

經分析，全國低度使用住宅比率自107年起持續降低，110年下半年為8.66%，較110年上半年減少0.48個百分點，較107年減少1.15個百分點，長期下降趨勢明顯。

就縣市別觀察，110年下半年各縣市低度使用住宅比率，最低3個縣市分別為台北市6.54%、新北市7.10%及新竹市7.37%；最高3個縣市分別為金門縣17.16%、宜蘭縣14.81%及台東縣13.68%。

就地區別觀察，低度使用住宅比率變化，北部、中部及南部縣市近3年大多呈現下降趨勢，與108年相比，北部縣市以新竹市減少2.03個百分點最多，中部縣市以苗栗縣減少1.63個百分點最多，南部縣市以嘉義市減少0.81個百分點最多。

就鄉鎮市區別觀察，110年下半年低度使用住宅比率大於20%問題較大地區，包括新北市萬里區、三芝區、平溪區；宜蘭縣礁溪鄉；新竹縣五峰鄉；苗栗縣造橋鄉；嘉義縣大埔鄉。台南市左鎮區。

高雄市那瑪夏區、甲仙區、六龜區；花蓮縣豐濱鄉；台東縣卑南鄉、大武鄉；金門縣金沙鎮以及連江縣莒光鄉等16個鄉鎮市區。

內政部表示，低度使用住宅比率小於6%者多屬6都之行政區，比率大於20%者則多屬較偏遠之鄉鎮市區，因城鄉經濟發展程度差異，同一縣市之鄉鎮市區低度使用住宅比率可能存在非常大的落差，如新北市有8區（多屬都市化程度較高地區）比率小於6%，亦有3區（多屬較偏遠地區）比率大於20%。

資料來源／內政部
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內政部 房屋稅 房市

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