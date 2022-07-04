2021年下半年空屋共77.6萬宅 空屋率8.66%「創12年新低」

內政部今（4）日發布統計，去年下半年全國低度使用（用電）住宅（俗稱空屋）宅數為77萬6,452宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率8.66%，較去年上半年減少0.48個百分點，是2009年統計以來新低。

另在新建餘屋住宅部分，去年第4季為6萬9,721宅，較上季略減156宅(-0.22%)，近六季餘屋數量相近，變動幅度輕微。

內政部表示，為了解可供居住使用，但用電量偏低的住宅情形，利用台電用電資料及房屋稅籍住宅類資料，將每月平均用電度數小於或等於60度的住宅視為低度使用住宅；另自2020年起改為每半年統計一次，上半年採用每年5、6月平均用電度數，下半年則採用每年11、12月平均用電度數。

內政部分析，全國低度使用住宅比率（空屋率）自2018年起持續降低，2021年下半年為8.66%，較2021年上半年減少0.48個百分點，較2018年減少1.15個百分點，長期下降趨勢明顯。

就縣市別觀察，去年下半年各縣市低度使用住宅比率，最低的三縣市分別為台北市6.54%、新北市7.10%及新竹市7.37%；最高的三個縣市分別為金門縣17.16%、宜蘭縣14.81%及臺東縣13.68%。

就地區別觀察，低度使用(用電)住宅比率變化，北部、中部及南部縣市近三年大多呈現下降趨勢，與2019年相比，北部縣市以新竹市減少2.03個百分點最多，中部縣市以苗栗縣減少1.63個百分點最多，南部縣市以嘉義市減少0.81個百分點最多。

至於東部縣市近三年變動較小，與2019年相比增減在0.1個百分點內；外島地區部分，與2019年相比均下降，以連江縣減少1.66個百分點最多。

就鄉鎮市區別觀察，去下半年低度使用住宅比率大於20%問題較大地區，包括新北市萬里區、三芝區、平溪區；宜蘭縣礁溪鄉；新竹縣五峰鄉；苗栗縣造橋鄉；嘉義縣大埔鄉；臺南市左鎮區；高雄市那瑪夏區、甲仙區、六龜區；花蓮縣豐濱鄉；臺東縣卑南鄉、大武鄉；金門縣金沙鎮；連江縣莒光鄉等16個鄉鎮市區。

而去年下半年低度使用住宅比率小於6%問題較輕地區，包括新北市蘆洲區、泰山區、土城區、中和區、板橋區、永和區、樹林區、新莊區；臺北市內湖區、文山區、南港區、信義區、松山區；桃園市蘆竹區；臺中市神岡區、大里區、潭子區、大雅區；臺南市永康區；宜蘭縣南澳鄉；臺東縣蘭嶼鄉等21個鄉鎮市區。

內政部表示，低度使用住宅比率小於6%者多屬六都行政區，比率大於20%者則多屬較偏遠之鄉鎮市區，而因城鄉經濟發展程度差異，同一縣市之鄉鎮市區低度使用住宅比率可能存在非常大的落差，如新北市有8區(多屬都市化程度較高地區)比率小於6%，亦有3區(多屬較偏遠地區)比率大於20%。