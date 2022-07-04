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日圓帶動亞幣競貶？ 羅瑋：對亞洲各國帶來沉重壓力

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，日圓走貶的確對亞洲周邊國家產生沉重壓力。路透
富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，日圓走貶的確對亞洲周邊國家產生沉重壓力。路透

日圓持續走貶，市場憂心引發亞幣競貶，富邦金控首席經濟學家羅瑋今天表示，「日圓走貶，的確對亞洲周邊國家產生沉重壓力！」

富邦金控今天舉行「2022富邦財經趨勢論壇年中場」，對於匯市方面，羅瑋指出，上半年美元獨強，但若歐洲央行開始升息，將使歐元將轉強、美元走勢將小幅滑落，但因日圓及英鎊表現疲弱，美元指數要回落至100以下可能性不高。相較下，日本央行堅持維持寬鬆貨幣政策不變，若後續日圓持續走貶逼近140時，必須留意日本財務省是否會採取實質性干預動作。

市場憂心日圓持續走貶，恐帶動亞幣競貶疑慮。羅瑋認為，日圓走貶的確對亞洲周邊國家產生沉重壓力，在日圓大幅走貶下，日本的工具機等關鍵產品出口價格將下降，對東北亞各國會有相當大的壓力，尤其韓元受打擊較深。

羅瑋指出，南韓過去受到貿易戰、紅色供應鏈攻擊，已使外貿受影響，現在日圓走貶，日本製造產品也將造成南韓衝擊，未來南韓景氣表現恐會比較脆弱。

他分析，日圓跌破135技術性關卡後，後續是否跌至140大關，就看日本央行有無出手干預，若仍沒有動作，日圓可能進一步走貶，亞洲各國貨幣可能會有連帶影響。

至於會不會再次引發亞洲金融風暴？羅瑋表示，「這一點倒是可以請大家放心」，由於時空環境與1997年亞洲金融風暴已有很大差別，新興亞洲央行在已記取教訓，亞洲各國央行貨幣政策、外匯政策彈性比其他新興市場國家來得更好。

此外，相較於新興拉美、新興歐洲，新興亞洲各國物價上漲的幅度相對溫和，因此央行仍有較大貨幣政策調整的空間，從各國外匯存底及短期外債比例，仍屬相對健康狀況，新興亞洲國家也大多是經常帳順差，疫情舒緩後，新興亞洲市場復甦腳步將領先新興市場，且亞洲各國都有經常帳盈餘狀況，應筆其他兩大市場安全。

另一方面，日圓走貶也帶動民眾旅遊換匯需求，北富銀資深副總吳薏菱表示，日本寬鬆貨幣政策造成美日利差擴大，日幣持續貶至波動低點，確實很多民眾已經準備在年底前赴日旅遊，換匯人數有增加，若有實質需求可換日圓，但由於日本利率很低，也不太建議換很大量日圓，建議有明顯需求者再進行換匯。

日本央行 日圓 富邦金控 貨幣政策 金融風暴

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