璟都建設桃園推4大案 董座：看好長期發展 谷底仍要買地

打房、升息、選擇性信用管制下，建商買地縮手，但深耕桃園多年的璟都建設逆向操作，近一年買地不手軟，今年要在桃園推出4大案，總銷約110億元，璟都建設董事長黃國明表示，每次採購土地都是房市谷底，但綜觀來看，反而得到不錯的成績，儘管近期房市買氣降溫，但房地產的市場還是很大，看好長期發展，仍會繼續購地，年年推案。

看好桃園航空城的客運園區發展，璟都建設今年預計推出4案，包括中路特區「璟都米蘭」、大有特區「璟都劍橋」以及客運園區「璟都麗緻」及「璟都文華」，合計總銷約110億元，以2~3房為主力產品。

黃國明表示，外界紛紛認為房市已經逐漸走下波，確實也因為疫情影響，買氣有降溫的現象，但長期來看，房市仍有剛性需求等換屋族群支撐，前景看好，且回頭來看，自己以往都在景氣差時大量買地，現在來看還是有賺，房子上漲，客戶、廠商都開心，像是之前龜山的案子，從一坪9萬元，賣到一坪17-18萬元，1200戶的住戶到現在都很感謝璟都。

至於近期愛山林董事長祝文宇談及有四區未來恐面臨泡沫化危機，其中一區就是桃園，對此，黃國明笑說，我神經比較大條啦，不覺得有泡沫化危機，也不會害怕，所以看到好地段還是會買，頂多是投資客炒作過度的小區域會有危機，以及不好好選擇土地的中小型建商才會有泡沫化的危機，只要慎選品牌，消費者不至於過度恐慌。