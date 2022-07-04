聯邦快遞聯手跨境電商產業發展中心 輔導企業進軍海外

FedEx Corp.旗下附屬公司兼全球最具規模快遞運輸公司之一的聯邦快遞，將成為全面升級的台北市跨境電商產業發展中心（eTrade hub Taipei）的合作夥伴，提供北市企業專業的跨境物流諮詢服務，聯手台北市政府產業發展局助力中小企業拓展海外市場。

北市產發局致力推動跨境電商業務發展已邁入第五年，透過業師診斷的方式，針對資訊流、金流、物流、各國稅務串接等各個跨境電商的發展環節，提供企業線上問診或一對一諮詢服務，累積輔導超過700家次企業。今年7月，台北市跨境電商服務中心將全面升級為「台北市跨境電商產業發展中心（eTrade hub Taipei）」，以輔導企業升級、轉型為目標，培育產業人才與完善產業環境為手段，是國內唯一集官、產、學為一體，兼具企業實作與產業智庫的發展平台，並具「企業輔導中心」、「產業人才中心」、「政策研究中心」三大功能。

聯邦快遞將成為台北市跨境電商產業發展中心的物流合作夥伴，透過專人顧問，向有意跨足海外市場的北市中小企業提供專業的國際物流諮詢服務。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「聯邦快遞對成為跨境電商產業發展中心的合作夥伴感到非常榮幸。一直以來，我們都將幫助更多台灣的中小企業進軍海外市場作為發展目標。憑藉著聯邦快遞專業的海關知識與處理跨境遞送的實務經驗，我們希望透過此次合作，幫助中小企業在不斷變動的國際商業環境中，快速掌握跨境物流趨勢。」

根據台北市進出口商業同業公會（IEAT）的報告，近65%的台灣企業認同應推動跨境電商，顯示零售商已注意到透過國際市場分散風險的重要。然而，發展跨境電商對中小企業來說並不容易，除需時間尋找合適市場、更需要國際化的行銷管道、以及可靠的物流夥伴。

聯邦快遞長期致力於為中小企業規劃多種簡易、創新的銷售解決方案，強化最後一哩路的消費體驗，以便在全球市場上捷足先登。聯邦快遞在去年底發布的《電子商務大趨勢概覽》白皮書，便揭示了對數位時代的洞察，希望幫助零售商掌握新的電商趨勢和機會，未來更期待透過與台北市跨境電商產業發展中心的合作輔導更多中小企業。

為了幫助亞太區的企業更快進入國際市場，聯邦快遞也不斷的優化及更新旗下的物流服務選項。在今年4月升級的散件運輸服務—FedEx International Priority DirectDistribution® （IPD），將亞太區內澳洲、香港、紐西蘭、新加坡、南韓和台灣市場內的貨物運輸時間從2-4天縮短至1-3天。在今年一月宣布推出的FedEx國際優先快遞特快服務®（FedEx International Priority® Express）也為有國際運輸需求的亞太客戶提供時間彈性，可選擇在上午 10:30或中午前將貨物送達全球的指定地點。

聯邦快遞在亞太、中東和非洲地區推出的FedEx國際電商逸服務（FedEx International Connect Plus），更是一項專為電子商務而設的全新國際託運服務，以實惠的價格和具競爭力的運送速度，確保貨件在一至五個工作天送達。FedEx國際電商逸服務更能搭配使用FedEx Delivery Manager®，讓客戶彈性更改運送選項，也讓企業更能輕鬆方便地檢視和管理線上訂單。