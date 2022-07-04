美式賣場衛生紙漲不停 正隆：漲價是勢在必行

好市多（Costco）衛生紙又傳漲價，不到一年的時間已進行第三度調漲價格，賣場自有品牌「科克蘭衛生紙」在5月初漲價至365元，本月又默默漲到389元，漲幅6.5%。對於國際品牌衛生紙頻調漲，正隆（1904）表示，原物料與能源成本漲翻天，衛生紙漲價是「勢在必行、一定要漲」，只是目前國內市場正逢疫情，市場需求並不強勁，並非「賣方市場」，待疫情降溫，還是要反映成本。永豐實（6790）表示，衛生紙是民生必需品，會審慎觀察趨勢。

對於衛生紙漲價聲頻傳，正隆表示，旗下家紙事業的品牌包括春風、蒲公英、情人在農曆年後就持續和下游客戶溝通，並慢慢進行漲價，不過，仍未漲到滿足點，主要是包括漿價、煤炭在過去一年多以來成本漲太兇，以漿價為例，2021年初每公噸還在612美金，今年5月已漲到870美金，漲幅超過四成，另外，煤炭價格也從2021年初的每公噸100美金漲到如今的300美金，漲幅倍增。

正隆表示，家庭用紙目前仍有漲價壓力，只是現階段遇上疫情，市場需求影響漲價動能，不過，近期疫情呈現降溫的趨勢，盼第3季過後疫情不再干擾市場，有機會在9月再來進行評估。

永豐實表示，原物料上漲是國際趨勢，但永豐實會密切觀察走勢，適時做調整來因應衝擊，除了漲價之外，也會針對通路商、提升生產效率等方式來因應成本端的變化。

永豐實日前也宣布將斥資10.1億元，在清水廠升級紙機與加工產線設備，預計明年底完成升級並進行量產。公司表示，此次投資生產設備主要是希望能進行產品升級，未來高階產品的占比可望進一步提升，包括抽取式衛生紙、廚房用紙都是未來新產品主要布局市場。