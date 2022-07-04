土城司法園區啟動 專家：房價追上新莊副都心
土城房市再添利多，土城彈藥庫遷移後規畫的司法園區，都市計畫已於6月17日審議通過，將於7月5日、6日明後兩天舉行區段徵收公聽會，預計於今年年底公告區段徵收、116年完工。
土城司法園區分成三大塊，高速公路以北有兩區，分別位於土城醫院兩側，以南有一區，在土城彈葯庫周邊，北至宏國科技大學，南至和平路，三處合計總面積約64.7公頃。
地政局表示，配合新北地方法院及土城看守所遷建，並紓緩國道3號中和及土城交流道交通長期壅塞問題，土城司法園區另分別規劃司法專用區及高速公路用地新建匝道，藉以提升生活機能及環境品質，並增加彈藥庫遷移後之土地利用效益。
住展雜誌研發長何世昌表示，土城司法園區正式啟動，預料土城房價還會進一步上揚，最快今年就會追上新莊副都心。
何世昌表示，土城原是區域型房市，雖有捷運，但因區內有工業區、彈藥庫等，過去外地人不太願意進入土城購屋。但自暫緩開發區解禁重劃，建商大舉進場推案，加上金城路一側公墓遷移，興建土城醫院，土城街景喚然一新，吸引大批外地客購屋。
何世昌表示， 目前土城建案房價多已來到五字頭，已逐漸追上北新莊房價，新的司法園區，可結合暫緩開發區，擴大土城市區，可使土城市容質感再提升一個檔次，未來不輸板橋， 房價可望再上一層樓，追上新莊副都心。
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