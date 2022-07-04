「偽戶外」夯！疫後陽台屋需求大增7成

疫情不僅改變全民生活，也影響購屋族對買房需求的變化，據台灣房屋集團官方網站統計，疫情前後透過官網線上預約看屋量，今年上半年和2019年上半年相比，線上預約看屋件數微增兩成，其中，人氣最高的預約賞屋類型為「透天別墅」，預約量比疫情前增加38.2%，其次為「住宅大樓」。

若以增幅來看，疫後賞屋增加幅度最多的物件，由「農舍」獲得最佳進步獎，增幅達53%，而住宅類產品中，僅公寓預約量減9%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，疫情時代購屋族偏好類型改變，為降低接觸風險，較具防疫機能的物件類型更顯熱門，首重三大原則，包括通風佳、接觸少、重管理。

張旭嵐指出，公寓雖有公設比低總價低的優勢，不過屋況較老，在收發、管理和垃圾處理等皆需親力親為，防疫機能略差一籌；反觀有天有地、空間獨立性高的透天別墅，有專人管理收發、垃圾集中區等，可減少群聚風險的華廈大樓，皆成為民眾熱門的防疫宅標的。而遠離塵囂，可享受田園鄉野生活的農舍，不僅能降低人際接觸，也為宅生活增添樂趣，都讓農舍相比疫情前，更受民眾青睞。

此外，為降低接觸風險，近兩年購屋族已逐漸接受使用線上帶看、影音全景賞屋、線上預約洽談等功能，讓「線上功能使用率提升」，加上如今民眾多已朝向與病毒共存的生活模式，生活逐漸恢復常態，遞延看屋潮再現，都是推升疫後官網預約看屋量的主因。

根據台灣房屋集團統計，購屋族線上預約賞屋時，希望住宅要有陽台的民眾，與疫情前相比，大幅增加超過7成，張旭嵐指出，有陽台的住宅不僅通風佳、採光好，還能種花種草，讓民眾宅居生活多了一處「偽戶外」綠意，而住宅要有陽台的需求增，也顯示能符合防疫機能並滿足宅生活的防疫宅，已成為疫時代民眾購屋新趨勢。

張旭嵐建議，民眾從社區外到住宅內，可掌握「防疫宅五大指標」。第一，可觀察社區一樓是否具備「商住分離動線」，確保住戶出入口環境與店面人潮動線的單純性。

第二，「收發管理」是否符合防疫標準，以落實零接觸風險；第三，留意社區「梯戶比」，單層共用1座電梯的戶數，以低於4戶為宜。

第四，住家室內空間，應重視「通風採光」，強化空氣流通，宜選擇有陽台或具兩面採光以上的戶型。