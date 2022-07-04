快訊

車禍和解賠150萬 對方死因竟是心臟病卻只能吞下

新竹章魚哥在這「里」 參選人鎖定指標里能突圍？

陽氣最旺的日子！今為天貺節「中午必做1動作」：轉運效果好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「偽戶外」夯！疫後陽台屋需求大增7成

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
疫情時代購屋族重通風享綠意，疫後陽台屋需求增逾7成。圖／台灣房屋
疫情時代購屋族重通風享綠意，疫後陽台屋需求增逾7成。圖／台灣房屋

疫情不僅改變全民生活，也影響購屋族對買房需求的變化，據台灣房屋集團官方網站統計，疫情前後透過官網線上預約看屋量，今年上半年和2019年上半年相比，線上預約看屋件數微增兩成，其中，人氣最高的預約賞屋類型為「透天別墅」，預約量比疫情前增加38.2%，其次為「住宅大樓」。

若以增幅來看，疫後賞屋增加幅度最多的物件，由「農舍」獲得最佳進步獎，增幅達53%，而住宅類產品中，僅公寓預約量減9%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，疫情時代購屋族偏好類型改變，為降低接觸風險，較具防疫機能的物件類型更顯熱門，首重三大原則，包括通風佳、接觸少、重管理。

張旭嵐指出，公寓雖有公設比低總價低的優勢，不過屋況較老，在收發、管理和垃圾處理等皆需親力親為，防疫機能略差一籌；反觀有天有地、空間獨立性高的透天別墅，有專人管理收發、垃圾集中區等，可減少群聚風險的華廈大樓，皆成為民眾熱門的防疫宅標的。而遠離塵囂，可享受田園鄉野生活的農舍，不僅能降低人際接觸，也為宅生活增添樂趣，都讓農舍相比疫情前，更受民眾青睞。

此外，為降低接觸風險，近兩年購屋族已逐漸接受使用線上帶看、影音全景賞屋、線上預約洽談等功能，讓「線上功能使用率提升」，加上如今民眾多已朝向與病毒共存的生活模式，生活逐漸恢復常態，遞延看屋潮再現，都是推升疫後官網預約看屋量的主因。

根據台灣房屋集團統計，購屋族線上預約賞屋時，希望住宅要有陽台的民眾，與疫情前相比，大幅增加超過7成，張旭嵐指出，有陽台的住宅不僅通風佳、採光好，還能種花種草，讓民眾宅居生活多了一處「偽戶外」綠意，而住宅要有陽台的需求增，也顯示能符合防疫機能並滿足宅生活的防疫宅，已成為疫時代民眾購屋新趨勢。

張旭嵐建議，民眾從社區外到住宅內，可掌握「防疫宅五大指標」。第一，可觀察社區一樓是否具備「商住分離動線」，確保住戶出入口環境與店面人潮動線的單純性。

第二，「收發管理」是否符合防疫標準，以落實零接觸風險；第三，留意社區「梯戶比」，單層共用1座電梯的戶數，以低於4戶為宜。

第四，住家室內空間，應重視「通風採光」，強化空氣流通，宜選擇有陽台或具兩面採光以上的戶型。

第五，建議可依同住人數，考慮選購「複數衛浴」的物件，不僅衛生，使用方便，若有隔離需求也可維護家人間的健康。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

疫情 農舍

延伸閱讀

41年陽明山別墅7300萬買下重建 今1.6億轉手

車位一個只要40萬元 這縣市含車位交易占比大增

老豪宅身價不墜 女富豪砸1.89億元買「寶徠花園」

張旭嵐／房貸壓力山大 購屋族該出手還是攤手？

相關新聞

疫後看屋急轉 農舍大成長、家中這需求增7成

疫情已邁入第三年，台灣房屋集團官方網站統計，疫情前後透過官網線上預約看屋量，今年上半年和2019年上半年相比，線上預約看...

土城司法園區啟動 專家：房價追上新莊副都心

土城房市再添利多，土城彈藥庫遷移後規畫的司法園區，都市計畫已於6月17日審議通過，將於7月5日、6日明後兩天舉行區段徵收...

港人來台創新高為何不見炒樓潮？專家這麼說

今年是香港主權移交25周年，住商不動產統計，港人自2019年以後來台人數一路飆升，2021年獲得居留許可達到11,173...

「偽戶外」夯！疫後陽台屋需求大增7成

疫情不僅改變全民生活，也影響購屋族對買房需求的變化，據台灣房屋集團官方網站統計，疫情前後透過官網線上預約看屋量，今年上半...

公平會：去年傳銷營業額逾1068億元 首破千億大關

公平交易委員會今天公布調查結果指出，347家多層次傳銷事業去年營業總額達新台幣1068.45億元、年成長4.5%，首度站...

中鋼完成首套儲能系統安裝 估計每年創造1210萬收益

因應全球淨零碳排趨勢，中鋼近日完成首套1.8MWh（百萬瓦時）儲能系統設備安裝，後續經台電線路施工與測試合格後，即可參與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。