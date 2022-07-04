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展現影響力 安聯環球投資贊助氣候變遷插畫賽

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯環球投資作為全球永續與影響力投資領域的領跑者，為喚起全球對氣候變遷的重視，今年擴大舉辦「Art on Climate」國際繪畫比賽，聚焦氣候變遷，呼應聯合國永續發展目標第13項：「氣候行動 - 採取緊急行動應對氣候變遷及其影響」；台灣並以「主動彩繪、與地球共好」為題，邀請插畫家以藝術行動為氣候變遷挑戰發聲，展現影響力。

今年國際繪畫比賽依舊由安聯環球投資贊助，比較特別的是今年擴大升級為全球性比賽，包括歐非中東、美洲及亞太地區18歲(含)以上的民眾都可以參賽，希望藉由這個交流平台，讓更多民眾正視氣候變遷的問題並採取對應作為，以回應此一全球性的挑戰。根據今年「Art on Climate」國際繪畫比賽規則，每件原創藝術品至少有以下一項聲明：轉變你的生活方式以改變現狀；為下一代保護我們的地球；與其他人分享你的行動，發揮正向影響力；對氣候行動保持樂觀；採取實際的氣候行動，為社會、經濟及生態帶來好處。

「Art on Climate」國際繪畫比賽於2019年在西班牙首次舉行，並於2021年擴大至亞太地區，過去三年吸引逾千名插畫家提交超過1,300份作品。並以「氣候變遷」為主題，呼應聯合國永續發展目標第13項：「氣候行動 - 採取緊急行動應對氣候變遷及其影響」

今年獲獎及入選作品將由Federation of Cartoonists Organizations International及亞洲藝術協會等藝術界代表的評審團進行評估和挑選，並預計以虛擬藝術展覽形式展出。作品繳交期間為即日起至8月19日止，預計9月30日或之前公布得獎名單。

更多參賽作品規範、評選標準、評審團與獎項、相關條款規範等詳情，請至安聯投信官方活動網站（https://tw.allianzgi.com/zh-tw/sustainability/art-on-climate）查詢。

氣候變遷 插畫家

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