黃齊元專欄》台商撤出中國後 下一個海外基地在哪？

摘要 1.因中國封城、美國力推印太戰略、東南亞經濟發展快速等原因，最近台灣企業前進東南亞的腳步，有加快的趨勢。其中印尼、越南、新加坡值得注意。 2.印尼人口多且資源豐富，擁有全球最大的鎳儲量，而鎳是電動車電池提高能量密度的關鍵材料。因此，電池產業的投資在電動車的競爭中至關重要。 3.越南是目前台商最偏好投資的國家，但台灣對越南的戰略，不能侷限於設立工廠，未來應加強投資民生消費產業。 4.因港版國安法通過，資金大量移入新加坡，使新加坡成為亞洲新財富管理中心。此外，新加坡也是亞洲多國企業重要總部，現在更積極發展高科技。因此是第3個值得關注的國家。

最近台灣企業前進東南亞腳步，有加快趨勢。仔細分析可能有幾個原因：第一是中國封城，造成供應鏈斷鏈，外商轉移生產基地以分散風險；第二是美國力推「印太戰略」，深化和東協國家的關係以對抗由中國所主導的「一帶一路」；第三是東南亞經濟發展快速，是下一個成長引擎。

首先來看供應鏈

在貿易戰下，外商如蘋果就逐漸將供應鏈分散，轉到印度和東協國家，但這些國家存在許多問題，例如基礎設施不完善、人才和技術跟不上，以致疫情剛發生時，廠商又把大部分產能轉回中國。但前一陣子上海封城事件讓外商徹底覺悟，中國的「政策不確定風險」太大，這是外商無法接受的。

其次是「印太戰略」

川普時期退出跨太平洋夥伴協定（TPP），等於間接放棄了亞太地區，後來跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）由日本接手。最近美國力推「印太經濟架構」（IPEF），包含14個國家，大部分均為東協成員，說明美國重返亞太的企圖心。

5月拜登亞洲行前，與東協8國領袖在華府召開「美國與東協特別峰會」，深化彼此合作，提出多項成果清單。今年11月還要再開一次，把目前「戰略夥伴關係」，升級為互惠互利實質性的「全面戰略夥伴關係」。可見為了對抗區域全面經濟夥伴協定（RCEP），東協是美國印太戰略重中之重。

東南亞經濟快速成長

雖然疫情對東南亞經濟略有衝擊，但整個區域經濟正快速恢復。東南亞有6.5億人口，印尼有將近3億人口，菲律賓1.1億人，越南也有1億人。不但是生產製造基地，也有龐大國內消費市場。

在1990年代初期，台商曾在東南亞廣設據點，但中國開放以後，大部分企業把生產基地轉到中國去。現在由於中美供應鏈脫鉤，台商重新開始布局東南亞，但已遠遠落後亞洲其他國家。

台商最近在東南亞布局明顯升溫

我認為以下幾個國家特別值得注意：

第一是印尼，不僅人口多，而且資源豐富擁有全球最大的鎳儲量。台灣華新最近就在印尼投資鎳礦；印尼總統佐科威5月曾赴德州與馬斯克見面，談到在印尼設立亞洲另外一個超級工廠，甚至設立火箭發射基地的可能。上週鴻海董事長劉揚偉訪問印尼也與總統佐科威討論到，在印尼建立新能源車生態鏈，包括電池、儲能系統、四輪電動車和二輪電動車產業等。

第二是越南，越南是目前台商最偏好投資的國家，主要理由是投資環境佳、簽署很多經貿協定，且文化與台灣相近。全球也非常看好越南，香港首富李嘉誠也計畫投資800億美元於越南房地產。但台灣對越南的戰略，不能局限於設立工廠，未來應加強投資民生消費產業，如食、衣、住、行、育、樂等領域。

第三個值得投資的地點是新加坡。由於香港在港版國安法通過後，中國化色彩越來越濃，導致外商大幅度撤離。香港過去是亞洲金融中心之一，但目前很多資金已大量往新加坡轉移，其中也包括台灣人的資金，新加坡成為亞洲新財富管理中心。

除了金融以外，新加坡也是亞洲多國企業重要總部，現在更積極發展高科技。新加坡有半導體產業聚落，聯電最近也加碼投資新加坡。另外，近年新加坡新創產業發展迅速，剛被選為全球前十大新創城市之一。

最近中國電動車龍頭蔚來汽車，在新加坡第2次上市。主要原因是希望吸引當地高科技人才。蔚來汽車發現新加坡有很多國際高端人才，上市可吸引他們加入，這是值得台灣學習的地方。

總而言之，台灣必須要重新修習東南亞學分。撤出中國以後，台商一定要積極地走出去。少數半導體公司如台積電可前進美國，其他企業勢必要找尋新的海外基地，東南亞是全世界各國都在積極爭取的市場。台商若不儘早布局，未來前景恐怕會越來越狹隘。

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