TOYOTA、NISSAN 及三菱推優惠搶市

汽車業者搶攻民俗及出遊換車商機，和泰車（2207）代理的TOYOTA、LEXUS，裕日車（2227）代理的NISSAN，中華車（2204）自有品牌CMC及代理的Mitsubishi都推出優惠值專案，最高達5萬元。包括搶市包括推出Dyson多向吸塵器、義大利迪朗奇 De’Longhi 全自動義式咖啡機及零利率策略。

國內的車市龍頭TOYOTA推出「TOYOTA 時尚吸力豪禮狂襲」 本月入主國產乘用車送「Dyson多向吸塵器」，市價1.69萬元，包括COROLLA ALTIS(汽油/HYBRID油電，含GR SPORT)、COROLLA CROSS (汽油/HYBRID油電，含GR SPORT) 、SIENTA、VIOS、YARIS，還搭配全車系指定車款高額零利率及5年延長保。

豪華車品牌LEXUS也全新推出貸款專案，主打低頭款、低月付輕鬆入主LEXUS，以333簡單好記的主軸，提供消費者更多樣且彈性的付款方式，RX、NX、UX、IS、ES車系包括3年期、3種頭期款選擇及3年到期後提供3種處置方式。

中華車的菱利面臨輕商市場競品新車上市，本月領牌數1252台，今年以來累計銷售7,998台，穩坐同級商車龍頭。菱利貨車擁同級獨家的4WD系統，全車系標配HSA陡坡起步輔助系統、舊換新42.9萬市場最優惠價格，限時再贈送4年或12萬公里延長保固，市價最高6,000元，為頭家最佳的選擇。

7月起中華三菱推出「三菱最家豪禮東西軍」，本月訂車及完成領牌指定車款OUTLANDER、ZINGER、ECLIPSE CROSS 任一車種，即可獲得「義大利迪朗奇 De’Longhi 全自動義式咖啡機」市價3.49萬元或「PHILIPS 飛利浦智能門鎖」，市價2.2萬元，好禮二選一乙組；本月訂車及完成領牌COLT PLUS、GRAND LANCER、ZINGER PICK UP任一車款，即贈送「TAKASHIMA高島六星級美足機」市值10,800元。

裕日車推出【NISSAN KICKS「SMART版限量升級不加價」購車優惠專案】，推出KICKS推出「SMART版」特仕車，全台限量330台，舊換新價76.5萬元起，本月入主SMART版即享「智行車聯系統」，免費升級不加價，配備總值2.37萬元。