青埔五字頭是警訊？建商：突破頸線都不是壓力

股市重跌，房市氣氛不好，不過興富發建設（2542）觀察購屋剛性需求仍在，在桃園青埔推出「站前新銳」，個案規畫22~37坪、2到3房，訴求李天鐸美學宅，多元公設，開價一坪50~55萬元，訂簽58萬起，已於2021年底開工。

站前新銳基地位於青山路、青心路口，近高鐵站，基地面積約3100坪，規畫地上21樓，地下4層，共935戶。

興富發銷售主管賴浚龍說，現在的年輕人都喜歡住新房，也注重生活機能，青埔現在有高鐵、機場捷運，華泰名品城，IKEA，未來還有國泰站前廣場、國泰置地廣場，整體建設完善，對個案去化速度有信心。

青埔近年房價從三字頭一路漲至五字頭，漲勢是否過快，不少人憂心。賴浚龍表示，如同股市，「突破頸線都不是壓力」，青埔早在二、三年前就有業者喊到五字頭，還沒上去之前，是有壓力，但是一旦突破，市場認知改變，就變支撐，不再是問題。

他表示，青埔是北台灣最具想像力的新興開發區，區域除了現有高鐵、捷運，結合美式露天outlet華泰名品城、引進日本八景島水族館X-PARK、新光影城，以及深具海洋特色的和逸飯店等，吸引老中青不同客層青睞，未來還有不少持續建設開發。

比如眾所矚目的桃園高鐵站前開發案，土地面積約3.27萬坪，總樓地板面積達10萬坪，規劃以智慧5G、共享城市、生態永續為核心目標，今年5月已完成簽約，將投資260億元，預計創造2萬個就業機會。