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2022 SYM環島計畫熱血啟程

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
Start Your Miles 2022 SYM環島計畫熱血啟程，騎出人生的無限可能。業者提供
Start Your Miles 2022 SYM環島計畫熱血啟程，騎出人生的無限可能。業者提供

2022年三陽董事長吳清源騎乘KRN環島「沒有挑戰過都是別人的故事，一輩子大家一定都要環島一次!」，活動報名於7月1日~7月31日，快和SYM一同「Start Your Miles熱血啟程」，騎乘機車環島發現更多台灣美麗新樣貌。

三陽近年來持續強化機車布局，新產品推出受到消費者喜歡，已經連續兩個月的機車銷售大增，5、6月銷售再傳捷報，睽違一年重新取得連續兩個單月銷售第1名，這也代表著國內銷費者對於三陽SYM品牌肯定，三陽SYM品牌繼5月售出1.55萬台，市占率達31.8%，6月銷售台數再衝高達 .19萬台，市占率為 33%， 連續兩個月拿下國內機車銷售第1的冠軍寶座。

從2016年SYM就推出Amazing Taiwan的活動概念，鼓勵車友們勇於踏出舒適圈，挑戰自我希望車友們能夠騎車探索更多台灣之美，今年首度將核心精神轉變為實體環島活動舉辦，「Start Your Miles- SYM環島計畫」採線上報名，報名後將收到報名好禮，只需透過禮包中的集章冊指引，進行行前車輛健檢，並前往SYM各地區的SBC車行蒐集特色地區印章，不只增添環島的趣味性，更可確保長程旅途的安全。

三陽表示，2022年由三陽董事長騎乘KRN環島，順勢開啟SYM的環島計畫元年，Start Your Miles將環島的熱血因子傳遞，邀請車友們一起前來參與挑戰，為自己人生創造嶄新的故事篇章，也代表著SYM也不斷挑戰自我，致力於推出新技術、新機種，希望延續大家對SYM安全、信任的情感聯繫，而現在，SYM期盼進而擴大車友們的認知，成為機車環島的代表品牌。

環島 三陽

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