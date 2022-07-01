屏東海生館推暑期活動 「魟魚飛行日誌」限時登場

屏東海生館於台灣水域館、珊瑚王國館、世界水域館等三大展示館皆有分別展示不同種類的魟魚，許多民眾至屏東海生館，都會被魟魚優游的可愛模樣吸引，但多半對魟魚的種類與特色十分陌生。為打破民眾對魟魚的諸多疑惑，並領略魟魚之美，屏東海生館特別推出「魟魚飛行日誌」限定活動，即日起至10月10日期間，民眾除了可透過全新打造的大洋池環繞沉浸式投影以及生態互動解說，深度認識不同種類的魟魚外，更可搭上特別設置的魟魚班機，一起跟著魟魚徜徉於大洋中，感受海底遼闊且多樣的景色。

此外，暑假正式來臨，屏東海生館亦推出一系列多元豐富活動，邀請家長帶著孩子趁暑假期間，以寓教於樂的方式，盡情擁抱奇幻的海底世界，留下最難忘的夏日旅遊回憶。

身為軟骨魚類的魟魚，從遠古時代就出現在地球上，不僅種類繁多，棲息海域也分布極廣，從溫帶海域到淡水都有魟魚的身影。屏東海生館今年暑期全新活動「魟魚飛行日誌」，將魟魚於海中遨遊的姿態，與台灣水域館最大的生態展示缸大洋池融合，打造虛實整合的環繞沉浸式投影場域，當民眾踏入這個壯闊的海洋世界，彷彿被寧靜的大洋包圍，不僅可認識大洋池展示的魟魚，包含叉頭燕魟、眼斑鴨嘴燕魟等，更可以透過沉浸式投影認識各種不同魟魚的姿態樣貌，感受海洋豐沛的生命力。

常被稱為「海中飛行者」的魟魚，特別是燕魟在海中優游的身影，因翅膀形狀的胸鰭及上下擺動方式，如同在寬闊的海中飛行一般，優雅的姿態總是令人著迷。

今年海生館特別以魟魚飛行意象，於海藻森林3樓廊道打造魟魚航班打卡裝置，民眾將可隨著各種拍照裝置，包含航班時刻表、出境口立牌等，打造如同出境的氛圍，帶領民眾猶如登上魟魚航班，下潛到海底世界，穿越大洋、珊瑚礁、藻林海域，彷彿魟魚般飛翔在海洋中，感受不同海底景色與魟魚的曼妙姿態。

民眾更可透過海生館每天三場的大洋池餵食解說，在解說員的帶領下，更認識魟魚的生態知識，以及觀察魟魚進食的萌樣。暑期7-8月每週末現場還有科教活動讓民眾現場報名免費參加，透過寓教於樂的方式認識魟魚的有趣小知識。

此外，民眾可於活動期間加入海生館官方LINE帳號參加魟魚航線里程集點活動，前進館內三大展示館尋找魟魚身影，集點完成可獲得海生館特製的海洋插畫徽章。活動期間於館內消費滿399元並追蹤海生館任一社群帳號，更可獲贈聯名限量版鯊魚珊瑚親子口罩一組，讓民眾身心都獲得療癒。