快訊

雲林國中生「背著」阿嬤徒步環島 對網友批評他不再沉默

世界盃資格賽／一度僅輸4分 中華隊下半場斷電不敵中國

見友人被電梯門夾到…酒醉男為難8旬翁 他下秒反遭圍毆暴打

純萃生技攜手國光客運 落實防疫新科技

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
圖中右起為純萃生技董事長張益壽、國光副董王應傑、純萃生技副總吳沛紋。圖／純萃生技提供
圖中右起為純萃生技董事長張益壽、國光副董王應傑、純萃生技副總吳沛紋。圖／純萃生技提供

落實防疫措施，國光客運首度與國內知名尖端保健產品研發廠商純萃生技攜手合作，使用「病毒盾 菌切錠」進行全車消毒與人員防護。這項合作，今（1）日起先從北北基桃350部車輛與各站點試行，未來將視需求再遍及全台車輛，普及更多民眾受惠。

新冠疫情在國內持續擴散，台灣染疫人口已達300多萬人，近期每日確診人數也在3萬至5萬人之間來回震盪，讓民眾人心惶惶。

以長途公共運輸業來說，無疑是一大課題。每日搭載許許多多南來北往的乘客，除了需守護乘客的安全與健康外，如何照顧自家駕駛降低在高風險環境中的染疫風險，也是公共運輸業一直以來所關注的。

現今，除了落實防疫措施，防疫產品也必須慎選，有鑑於此，國光客運特別與純萃生技攜手合作，使用「病毒盾 菌切錠」進行全車消毒與人員防護。

國光客運指出，目前大多數人均使用酒精消毒對抗新冠病毒，誠然具有抗菌效果，但酒精會刺激皮膚，造成手部乾裂，更需要避開眼睛等敏感部位。若長期使用酒精進行全車消毒，恐損車體設施造成褪色及損壞。

由純萃生技研發的「病毒盾 菌切錠」，使用國家認證安全配方和專利抗菌技術NCIP奈米複合離子光觸媒，改良傳統光觸媒的缺點，採用人體必需微量元素，產生大量的淨化離子，與病菌作用後轉化為水及二氧化碳，擁有高效能的抑菌能力，安全無毒對人體及環境不會造成任何影響，且不會造成物體的褪色及損壞。

國光客運得知後，決定和純萃生技攜手合作，斥資採用純萃生技「病毒盾 菌切錠」供全車及各站點消毒，落實防疫措施，確保駕駛和乘客的健康品質，也提供一份安心及防護。

這項合作計畫自7月1日起，先從北北基桃350部車輛與各站點試行，未來將視需求再逐步擴大至全台車輛，普及更多民眾受惠。國光客運副董事長王應傑十分重視這項合作，並與純萃生技董事長 張益壽、副總經理吳沛紋一同出席啟用儀式。

吳沛紋表示，國內防疫已從原先的防堵政策，轉變到目前與病毒共存的作法，防疫人人有責，尤其公共運輸業者更需要更全面的防備，國光客運公司採取嚴謹的防疫措施，善盡社會責任的企業精神令人感佩。

國光客運與純萃生技合作，使用「病毒盾 菌切錠」進行全車消毒與人員防護。圖／純萃生技提供
國光客運與純萃生技合作，使用「病毒盾 菌切錠」進行全車消毒與人員防護。圖／純萃生技提供

國光客運 生技

延伸閱讀

竹崎鄉也要發防疫補助金千元 嘉義縣4鄉鎮發放

COVID-19高死亡率帶來經濟高衰退率？陳建仁新書《因果螺旋》這樣解釋

嘉縣竹崎鄉防疫補助金1000元 7月底發放

防疫馬拉松！企業響應捐贈物資搶攻防疫市場

相關新聞

下一個護國神山 中草藥的胚胎工程

一個因緣際會，科技人汪蘭玲巧遇蘭花王子許能舜，從半導體業轉入生物科技業的汪蘭玲，要如何再創台灣新的護國神山？

疫情發酵六都6月交易量年減15% 房仲：下個月也不會好

六都地政局最新資料顯示，6月六都建物買賣移轉棟數為2.13萬棟，年減15%、月減7%，房仲業者表示，移轉棟數已開始反映疫...

台泥總經理李鐘培健康因素請辭 8月10日生效

台泥今（1）日公告總經理李鐘培因健康因素請辭總經理一職，生效日為8月10日，李鐘培接任台泥總經理前，曾擔任台灣匯豐銀26...

臺鹽攜手家樂福食物轉型聯盟計畫 打造永續幸福願景

臺鹽公司（1737）總經理陳世輝今(1)日與家樂福總經理王俊超簽署參與食物轉型聯盟，成為家樂福眾多食品及非食品的供應商當...

圓剛攜手圓展做公益 力挺台灣空手道國手搖籃

圓剛科技（2417）攜手關係企業圓展科技，共同力挺空手道國手搖籃-旭光高中空手道隊，培育大多來自原民偏鄉的青少年，成為空...

家樂福總座王俊超談展望 受通膨影響 中元買氣待觀察

遠東集團董事長徐旭東上周於股東會，提到家樂福出售，目前卡在統一到底是否有優先承購權，家樂福總經理王俊超今（1）日被問此事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。