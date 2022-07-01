純萃生技攜手國光客運 落實防疫新科技

落實防疫措施，國光客運首度與國內知名尖端保健產品研發廠商純萃生技攜手合作，使用「病毒盾 菌切錠」進行全車消毒與人員防護。這項合作，今（1）日起先從北北基桃350部車輛與各站點試行，未來將視需求再遍及全台車輛，普及更多民眾受惠。

新冠疫情在國內持續擴散，台灣染疫人口已達300多萬人，近期每日確診人數也在3萬至5萬人之間來回震盪，讓民眾人心惶惶。

以長途公共運輸業來說，無疑是一大課題。每日搭載許許多多南來北往的乘客，除了需守護乘客的安全與健康外，如何照顧自家駕駛降低在高風險環境中的染疫風險，也是公共運輸業一直以來所關注的。

現今，除了落實防疫措施，防疫產品也必須慎選，有鑑於此，國光客運特別與純萃生技攜手合作，使用「病毒盾 菌切錠」進行全車消毒與人員防護。

國光客運指出，目前大多數人均使用酒精消毒對抗新冠病毒，誠然具有抗菌效果，但酒精會刺激皮膚，造成手部乾裂，更需要避開眼睛等敏感部位。若長期使用酒精進行全車消毒，恐損車體設施造成褪色及損壞。

由純萃生技研發的「病毒盾 菌切錠」，使用國家認證安全配方和專利抗菌技術NCIP奈米複合離子光觸媒，改良傳統光觸媒的缺點，採用人體必需微量元素，產生大量的淨化離子，與病菌作用後轉化為水及二氧化碳，擁有高效能的抑菌能力，安全無毒對人體及環境不會造成任何影響，且不會造成物體的褪色及損壞。

國光客運得知後，決定和純萃生技攜手合作，斥資採用純萃生技「病毒盾 菌切錠」供全車及各站點消毒，落實防疫措施，確保駕駛和乘客的健康品質，也提供一份安心及防護。

這項合作計畫自7月1日起，先從北北基桃350部車輛與各站點試行，未來將視需求再逐步擴大至全台車輛，普及更多民眾受惠。國光客運副董事長王應傑十分重視這項合作，並與純萃生技董事長 張益壽、副總經理吳沛紋一同出席啟用儀式。