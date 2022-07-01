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上銀科技力挺醫護 捐贈口罩給彰濱秀傳醫院

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
上銀科技力挺醫護，捐贈6,000個N95口罩給彰濱秀傳醫院。圖／上銀科技提供
上銀科技力挺醫護，捐贈6,000個N95口罩給彰濱秀傳醫院。圖／上銀科技提供

上銀科技（2049）力挺醫護，今日由董事長卓文恒捐贈6,000個N95口罩給彰濱秀傳醫院，由院長黃士維代表接受並致贈感謝狀，現場分送給醫院同仁使用，大家都覺得戴起來很舒適。

卓文恒表示，台灣新冠疫情從4月底急速升溫，至5月27日單日確診人數9萬4,796人達到最高峰，面對嚴峻疫情，工商協進會在5月25日第17次理監事聯席會議中發起捐N95口罩給醫療院所，上銀科技第一時間響應。

上銀主要考量醫護人員站在第一線時，與民眾近距離接觸，經常曝露在高風險環境中，必需配戴防護力更好的N95醫療口罩，才能守護醫護人員健康安全，維持台灣醫療動能。

上銀此次共捐3萬6,000片N95醫療口罩給6間醫療院，分別為彰濱秀傳紀念醫院、中國醫藥大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、亞洲大學附屬醫院、中山醫學大學附設醫院、台中榮民總醫院。

卓文恒進一步表示，疫情期間，上銀除了正常營運之外，也全力支援防疫行動。2021年上銀集團捐贈50台正壓採檢亭由中央疫情指揮中心統籌分配、組合式負壓隔離艙及30萬支細針注射器。

2022年5月上銀(HIWIN)集團再次捐贈5台正壓採檢亭由台中市衛生局統籌分配，再加上此次捐贈3萬6,000片N95口罩，希望藉此呼籲台灣人民要團結，一起挺醫護、守護台灣。

黃士維致詞時表示，從2016年開始，秀傳亞洲遠距微創手術訓練中心和上銀科技合作開發「智慧內視鏡扶持機器手臂」，整合最先進器械追蹤系統，利用影像技術感應執刀醫師雙手操作的器械位置，突破目前透過搖桿、踏板控制精準度，讓醫師專注操作器械，不須分心控制內視鏡。

且內視鏡移動僅以該設備獨創的虛擬中心點為中心，可避免手術傷口擴大，增加顯微外科手術的安全性和精確性。

黃士維說，疫情尚未完全降溫，醫護人員的壓力仍處於高峰，每日必備的口罩使用量倍數激增，感謝上銀科技的慷慨解囊，捐贈醫院6,000個N95口罩，守護醫護人員健康安全，讓前線醫護防疫無後顧之憂，更有勇氣對抗病毒，照顧更廣大民眾的健康。

上銀科技 醫護人員 口罩

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