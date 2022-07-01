保瑞生技進駐新竹生醫園區 布局全球CDMO市場

國內上櫃公司保瑞藥業（6472）於今（1）日於新竹生醫園區，舉辦子公司保瑞生技承接伊甸生醫廠房揭幕典禮，包括竹科管理局局長王永壯、新竹縣政府楊文科縣長、衛福部食藥署署長吳秀梅均到場致意表達祝賀。

王永壯致詞表示，近年全球遭逢新冠肺炎疫情衝擊，經濟受到嚴重影響，但竹科生技產業投資案仍絡繹不絕；截至111年6月底，新竹生醫園區已引進73家公司，投資金額達新台幣428.78億元，110年營業額達42.7億元，大幅成長640%，園區土地及廠房核配率均已達98.5%，已型塑出完整生醫產業鏈及Bio-ICT發展重鎮。

保瑞藥業至今在新竹科學園區已有益邦製藥跟保瑞聯邦新竹分公司兩家子公司進駐營運，本次為旗下子公司保瑞生技取得大分子藥廠伊甸生醫公司在新竹生醫園區資產，投入生物相似藥開發及CDMO（專業醫藥委託開發暨生產製造）服務，期許保瑞生技未來成為臺灣在CDMO產業發展的領頭羊，共同壯大臺灣在全球CDMO市場版圖。

王永壯 表示，國內生醫產業蓬勃發展，廠商投資絡繹不絕，管理局刻正興建第三生技大樓，預計112年10月完工，將提供細胞治療為主軸的再生醫學相關產業進駐，為新世代精準健康產業鋪路。