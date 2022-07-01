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圓剛攜手圓展做公益 力挺台灣空手道國手搖籃

經濟日報／ 記者劉芳妙／即時報導

圓剛科技（2417）攜手關係企業圓展科技，共同力挺空手道國手搖籃-旭光高中空手道隊，培育大多來自原民偏鄉的青少年，成為空手道國手。除長期的捐款贊助外，並宣布即日起凡購買圓剛指定商品，即捐出100元支持南投縣青少年空手道推展協會。

圓剛與圓展科技董事長郭重松指出，南投縣青少年空手道協會的黃泰吉與廖德蘭教練在南投落地紮根，他們自掏腰包成立空手道隊，20幾年來出錢出力無私的奉獻，以教空手道為媒介，安頓、陪伴貧困的學生，並重建他們的自信與目標，共協助近1000名弱勢家庭的學子迎向陽光，培養出19位總統教育獎得主，參加國內外比賽，累計獲獎超過1,500面獎牌，其中，金牌超過500面，甚至為國家拿下二面亞運金牌，可說是台灣的「空手道國手搖籃」。

郭重松深感黃教練夫婦和自己的理念不謀而合，期許圓剛與圓展成為創造價值、對社會有貢獻的企業，始終保持取之於社會、應當回饋於社會的使命。這也是我們應盡的企業社會責任，更是兩家公司在落實ESG 的過程中，對於社會應有的承諾。

圓剛科技宣布即日起至今年底為止，凡於台灣地區實體門市或網路銷售平台每售出一套網路攝影機（型號:PW315），圓剛即捐出100元支持南投縣青少年空手道推展協會。同時更歡迎認同南投縣青少年空手道協會理念者，直接捐款支持，共同支持旭光高中空手道隊以績效爭取優秀學生升學機會，發掘優秀運動人才，翻轉偏鄉弱勢學子的未來。

國手 圓展

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