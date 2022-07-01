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晶碩第3季營收估可衝歷史新高 股價抗跌耐震

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
兩岸疫情趨緩，市場看好，下半年醫美保健及眼鏡族群營運可望回溫，指標股晶碩今日股價逆勢抗跌，維持紅盤震盪。報系資料照
兩岸疫情趨緩，市場看好，下半年醫美保健及眼鏡族群營運可望回溫，指標股晶碩今日股價逆勢抗跌，維持紅盤震盪。報系資料照

兩岸疫情趨緩，市場看好，下半年醫美保健及眼鏡族群營運可望回溫，指標股晶碩（6491）今（1）日股價逆勢抗跌，維持紅盤震盪，相較類股股王藥華藥（6446）盤中下跌逾4%，表現抗跌。法人表示，上海近期逐步解封，物流及製造重回正軌，有利晶碩下半年表現，對隱形眼鏡產業下半年抱持樂觀態度，預估晶碩第3季營收反映拉貨旺季，可望衝上單季歷史新高表現，並較第2季有雙位數幅度以上的成長。

法人表示，隨中國大陸疫情趨緩，各城市陸續解封開工，物流及民生消費可望重回正軌，隱形眼鏡族群成為解封受惠股，解封效應可望反映在第3季營收上。預估晶碩第2季營收可望較上季持平，下半年則可望逐季成長，今年每季產能利用率皆可維持在85~90%。

晶碩今年雖因大陸封城下修中國大陸營收成長由30%至20%，但明年可望回到3成的成長，至於日本市場今年復甦強勁，營收可望有4成的成長動能，明年也可望有二成以上的成長。

在產能方面，晶碩現有的龜山廠產能利用率約85%，今年晶碩透過去瓶頸產能提升15%，另公司大溪廠第一期的產能在今年第4季可望開始階梯式投產，明年第1季正式量產，最快2023年底月產能達到4,600萬片，總產能將較今年增加近六成。

營收

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