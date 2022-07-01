聽新聞
test
0:00 / 0:00
晶碩第3季營收估可衝歷史新高 股價抗跌耐震
兩岸疫情趨緩，市場看好，下半年醫美保健及眼鏡族群營運可望回溫，指標股晶碩（6491）今（1）日股價逆勢抗跌，維持紅盤震盪，相較類股股王藥華藥（6446）盤中下跌逾4%，表現抗跌。法人表示，上海近期逐步解封，物流及製造重回正軌，有利晶碩下半年表現，對隱形眼鏡產業下半年抱持樂觀態度，預估晶碩第3季營收反映拉貨旺季，可望衝上單季歷史新高表現，並較第2季有雙位數幅度以上的成長。
法人表示，隨中國大陸疫情趨緩，各城市陸續解封開工，物流及民生消費可望重回正軌，隱形眼鏡族群成為解封受惠股，解封效應可望反映在第3季營收上。預估晶碩第2季營收可望較上季持平，下半年則可望逐季成長，今年每季產能利用率皆可維持在85~90%。
晶碩今年雖因大陸封城下修中國大陸營收成長由30%至20%，但明年可望回到3成的成長，至於日本市場今年復甦強勁，營收可望有4成的成長動能，明年也可望有二成以上的成長。
在產能方面，晶碩現有的龜山廠產能利用率約85%，今年晶碩透過去瓶頸產能提升15%，另公司大溪廠第一期的產能在今年第4季可望開始階梯式投產，明年第1季正式量產，最快2023年底月產能達到4,600萬片，總產能將較今年增加近六成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言