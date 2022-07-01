台韓觀光交流會議落幕 盼重啟觀光後再創互訪人數高峰

「第35屆台韓觀光交流會議」於6月29日-7月1日在新竹市舉辦，兩國就因應後疫情時代的飛航變化與規劃、在地深度旅遊的發展潛力及科技觀光趨勢等議題進行深度討論，會議圓滿落幕，雙方期許在重啟台韓觀光交流後，能夠為台韓雙邊互訪人次再創高峰。

此次會議於昨(30)日在新竹市舉辦，昨日會議結束後，新竹市政府安排韓國業者參訪新竹公園、玻璃工藝博物館、新竹市立動物園等景點，參訪行程結束後，也將新竹美食融入晚宴菜單，招待韓方代表團。更準備了充滿濃濃台味的經典消夜組合-鹽酥雞配珍珠奶茶，讓韓國業者們充分體會這座年輕、科技、同時充滿創意的古城魅力。

昨日晚宴中，台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，未來仍會持續推動雙邊的觀光交流，增進兩國友誼及維持緊密合作，積極朝向台韓雙方觀光互訪交流300萬人次的挑戰目標邁進。

KATA吳會長表示，韓國旅客大多認識台北、台中、高雄，對新竹並不了解，經過本次的會議及參訪，對新竹的古蹟文化魅力印象深刻。他更表示，新竹市有許多歷史文化和現代科技的融合，就像台韓觀光交流會議，創造雙邊業者自然交流的平台，能讓彼此像韓式拌飯一樣，大家相伴在一起。期待未來國境間自由移動的那一天，他也會再到新竹探索走訪。

今(7/1)日韓方代表團於午後離台，考量防疫，新竹市政府也把握機會於上午安排遊覽車上的城市導覽，途經最具代表性的新竹科學園區、台積電，新竹城隍廟、新竹第一信用合作社營業部、新竹市消防局、新竹市政府、東門圓環、新竹火車站等具豐富歷史文化的景點，及南寮漁港，吹吹新竹風感受自然風情，並準備經典粵菜宴請南韓貴賓，向韓方代表團表達新竹的熱情與滿滿的誠意。

南韓業者在遊覽車上表示，第一次到新竹市，雖然只是在遊覽車上短短的路程，但看到各座古蹟景點，充分感受到新竹古都的文化歷史魅力，大讚台灣的防疫成功與科技能力，更感謝主辦單位與新竹市政府的熱情款待，表示一定會盡力促成，帶更多南韓旅客來台旅遊。