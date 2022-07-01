家樂福第一款「Re系列」永續商品問世

面對地球暖化及愈來愈多的環境議題，家樂福於今（1）日正式發表永續承諾並推出攜手台鹽實業股份有限公司、經濟部工業局、台灣設計研究院、點睛設計等單位共同合作，費時將近一年推出的自有品牌專櫃等級品質、更兼具永續循環理念的「家樂福X臺鹽Re系列」洗沐商品，讓顧客可以選擇永續消費。

家樂福總經理王俊超親自出席上市記者會表示，面對全球環境衝擊，政府淨零碳排產業政策，零售產業雖不直接參與生產製造，卻是最接近消費者的民生產業，家樂福十多年來從產銷履歷及有機農業的推廣，到2018年食物轉型的動物福利，不斷運用商業的力量帶動產業轉型，而自有品牌更是家樂福努力的重點。

加上自有品牌沒有廣告成本，在物價不穩定的年代，家樂福自有品牌可以成為消費者最安心且可以輕鬆負擔的選擇。

RE系列商品設計除了和擁有國內第一座GMP認證之生醫材料製造廠的臺鹽公司攜手開發產品之外，更透過工業局指導的「110年設計建構循環生態價值鏈先導計畫」導入設計能量，和台灣設計研究院繼影響力概念店後再次合作，共同訂定永續設計策略，邀請曾獲金點設計獎年度最佳設計獎肯定、致力於永續設計議題的點睛設計協助瓶身設計，並串聯大豐環保、集泉塑膠等上游供應鏈歷經不斷交流、測試與修正，共創開發家樂福第一支自有品牌永續系列商品。

蘇小真表示，此次家樂福自有品牌永續系列商品取名「Re系列」，瓶身設計概念採用「R」字簡潔符碼，除了實踐減量（Reduce）、再利用（Reuse）、回收（Recycle）的減塑精神外，Re在英文字首有「再次」意涵，賦予商品為了環境永續發揮再生的力量（Power of Regeneration）。

其中洗髮精、沐浴乳產品瓶身、瓶蓋採用環保100%再生塑料PCR（Post-Consumer Recycled Plastics），且系列商品不用壓頭改採瓶蓋設計，相關說明文字也捨棄黏貼式標籤，改採用單色環保油墨直接印刷於瓶身，凸顯產品設計和質感，且更易於拆解和回收；另外該產品運輸使用的紙箱也全部採用FSC森林環保認證的紙箱，讓看不見的地方也符合永續理念。

除了環保瓶身，RE系列產品結合台鹽公司獨家研發的特色鹽搭配植萃多效精華原料，為上班族結束辛勤的一天，提供居家生活放鬆情緒、穩定心理的再生力量。

全系列產品包含：植萃舒膚沐浴乳、植萃潤澤沐浴乳、植萃控油洗髮精、植萃滋養洗髮精等四支個人洗沐系列，產品均採用具COSMOS天然認證與美、日、法、韓、中專利的美容保養品級原料：濱海刺芹；產品均通過SGS檢驗合格，且配方無添加三氯沙、MI／MCI、矽靈等，希望提供給消費者平價的專櫃級高C／P值產品。

家樂福也特別找來在2021臺灣設計展於嘉義舊監青年旅店以「Jail Hostel」大獲好評的設計推手：同心圓設計在家樂福內湖店影響力概念店專區進行主題策展，並邀請紙藝大師洪新富利用RE系列的打樣瓶及生產過程中淘汰的不良瓶器創作動物雕塑並呼籲企業及顧客在生產及消費用品時應該尊重自然與生態環境，並從自身消費行動出發，選擇符合永續理念的商品，用許多「i」的行動賦予供應鏈與永續行動再生的力量。