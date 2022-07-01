宜蘭高鐵大轉彎！投資「四城」全慘套 這區搶買飆一倍

去年爭論已久的宜蘭高鐵站選址議題，突然出現政策大轉彎，原先認為礁溪四城站為最優方案，最後交通部拍板確定選擇縣政中心南側約350公尺成為高鐵宜蘭站，房仲表示，此一政策轉向，導致一窩蜂搶進投資四城站土地的投資客全部套牢，縣政中心周邊土地則掀起新一波搶購潮，地價狂飆數倍，呈現兩樣情。

高鐵在宜蘭設站原先有四城、宜蘭車站、縣政中心、羅東共4方案，全國不動產總經理藍怡婷指出，其中四城站呼聲最高，一度是交通部首選地點，沒想到因距離市區太遠而遭到地方反彈，最後交通部拍板第5案-縣政中心以南350公尺處，作為位於宜蘭、羅東之間的「折衷案」，跌破眾人眼鏡。高鐵宜蘭站預計2025年動工、2036年完工，完工後高鐵台北站至宜蘭站車程約24分鐘。

全國不動產宜蘭加盟店店長雷遠誌表示，原先礁溪四城農地每坪價格約1萬元左右，去年高鐵有意選擇四城做為宜蘭高鐵站後，開始跳漲到每坪3萬元，且拍板後單價預估將衝4~5萬行情，然而交通部政策轉彎選擇縣政中心南側350公尺，導致原先搶購四城農地的投資客皆套牢，甚至組成自救會抗議，而如今四城農地每坪價格僅剩1.5~1.8萬元行情。

雷遠誌指出，高鐵宜蘭站定案後，兩邊土地呈現兩樣情，縣政中心周邊原先每坪農地約5~6萬元，今年已經幾乎翻1倍、跳漲到每坪9~10萬元，預計未來徵收成為建地後，地主可取回約50%產權，屆時每坪成本換算約20萬元。

觀察縣政中心周邊建地每坪已站穩2字頭，來到23~25萬元行情，等於現在投資周邊農地，每坪至少可賺3~5萬價差，且未來2036年完工後，建地價格將再水漲船高，因此吸引一窩蜂外地客前來購地投資，缺點則是須放置超過10年的等待期，僅適合口袋深、有閒置資金的民眾。

雷遠誌表示，未來高鐵宜蘭站會如全台各大高鐵站一樣，逐漸發展並成為重要交通樞紐。分析周邊價格發展，以投資客期望的3成投資報酬率換算，縣政中心周邊地價已來到相對天花板，短期內再向上飆漲機率已不高，除非時間接近高鐵站完工、風險大幅降低後，買方才願意壓縮獲利空間，以更高價格進場。

至於投資四城土地套牢的民眾，除了選擇賠售，建議也可在取得2年後興建農舍自用或其他資產活化用途。提醒有意跟著政府交通政策進場投資土地的民眾，在官方尚未拍板定案之前都有極高風險，一定要審慎評估，切勿因想搶得先機最後得不償失。