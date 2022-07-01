快訊

鹿港火警13歲國中生命喪火窟 打給父親的求救電話曝光

殭屍全面佔領南美館？專家：戴上西方色彩眼鏡的東方文化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭高鐵大轉彎！投資「四城」全慘套 這區搶買飆一倍

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
縣政中心高鐵特區。圖／全國不動產宜蘭加盟店提供
縣政中心高鐵特區。圖／全國不動產宜蘭加盟店提供

去年爭論已久的宜蘭高鐵站選址議題，突然出現政策大轉彎，原先認為礁溪四城站為最優方案，最後交通部拍板確定選擇縣政中心南側約350公尺成為高鐵宜蘭站，房仲表示，此一政策轉向，導致一窩蜂搶進投資四城站土地的投資客全部套牢，縣政中心周邊土地則掀起新一波搶購潮，地價狂飆數倍，呈現兩樣情。

高鐵在宜蘭設站原先有四城、宜蘭車站、縣政中心、羅東共4方案，全國不動產總經理藍怡婷指出，其中四城站呼聲最高，一度是交通部首選地點，沒想到因距離市區太遠而遭到地方反彈，最後交通部拍板第5案-縣政中心以南350公尺處，作為位於宜蘭、羅東之間的「折衷案」，跌破眾人眼鏡。高鐵宜蘭站預計2025年動工、2036年完工，完工後高鐵台北站至宜蘭站車程約24分鐘。

全國不動產宜蘭加盟店店長雷遠誌表示，原先礁溪四城農地每坪價格約1萬元左右，去年高鐵有意選擇四城做為宜蘭高鐵站後，開始跳漲到每坪3萬元，且拍板後單價預估將衝4~5萬行情，然而交通部政策轉彎選擇縣政中心南側350公尺，導致原先搶購四城農地的投資客皆套牢，甚至組成自救會抗議，而如今四城農地每坪價格僅剩1.5~1.8萬元行情。

雷遠誌指出，高鐵宜蘭站定案後，兩邊土地呈現兩樣情，縣政中心周邊原先每坪農地約5~6萬元，今年已經幾乎翻1倍、跳漲到每坪9~10萬元，預計未來徵收成為建地後，地主可取回約50%產權，屆時每坪成本換算約20萬元。

觀察縣政中心周邊建地每坪已站穩2字頭，來到23~25萬元行情，等於現在投資周邊農地，每坪至少可賺3~5萬價差，且未來2036年完工後，建地價格將再水漲船高，因此吸引一窩蜂外地客前來購地投資，缺點則是須放置超過10年的等待期，僅適合口袋深、有閒置資金的民眾。

雷遠誌表示，未來高鐵宜蘭站會如全台各大高鐵站一樣，逐漸發展並成為重要交通樞紐。分析周邊價格發展，以投資客期望的3成投資報酬率換算，縣政中心周邊地價已來到相對天花板，短期內再向上飆漲機率已不高，除非時間接近高鐵站完工、風險大幅降低後，買方才願意壓縮獲利空間，以更高價格進場。

至於投資四城土地套牢的民眾，除了選擇賠售，建議也可在取得2年後興建農舍自用或其他資產活化用途。提醒有意跟著政府交通政策進場投資土地的民眾，在官方尚未拍板定案之前都有極高風險，一定要審慎評估，切勿因想搶得先機最後得不償失。

高鐵 農地

延伸閱讀

習近平伉儷搭乘高鐵抵港 警方保安嚴密

拿家族合資土地貸10億買保險 美麗華二代黃憲文判有罪

宜蘭今增718人確診、1死 兩波快打站周末登場

反擊「遠來是客」說法 柯志恩：陳其邁台南出生、陳菊來自宜蘭

相關新聞

歐洲遛狗繩具一半它做的！皮革老廠「斜槓戰法」搶新生意

在毛小孩比人小孩多的時代，一間台廠竟以一條狗繩，寫下年營收破10億、20年翻百倍的商業奇蹟。

遠東SOGO展店 進駐大巨蛋

遠東SOGO百貨睽違十年在台再展新店。SOGO昨（30）日宣布，與遠雄巨蛋公司完成簽署台北大巨蛋的商場租賃契約，承租面積...

晶華潘思亮：人才荒 最大國安危機

晶華酒店董事長潘思亮昨（30）日指出，電價上漲只是冰山的一角，以後會出現萬物齊漲的趨勢，目前最大的挑戰是人力荒，飯店業缺...

家樂福第一款「Re系列」永續商品問世

面對地球暖化及愈來愈多的環境議題，家樂福於今（1）日正式發表永續承諾並推出攜手台鹽實業股份有限公司、經濟部工業局、台灣設...

宜蘭高鐵選址急轉彎!投資「四城」慘套 這區反掀搶購潮

去年爭論已久的宜蘭高鐵站選址議題，突然出現政策大轉彎，從原先的礁溪四城站，改為縣政中心南側約350公尺，房仲指出，選址改...

LUXGEN URX WILDFUN 野FUN版搶攻暑假出遊商機

裕隆（2201）集團的自有品牌LUXGEN搶攻暑假買車、換車的出遊商機，推出符合市場需求的休旅車款， LUXGEN UR...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。