迎接暑假！台塑生醫傳愛暑期營隊啟動

台塑生醫暨王長庚公益信託贊助的Formosa玩具基地，今天在台東富山國小利吉分校舉辦為期兩天的暑期營隊活動，營隊工作人員透過巧思將二手玩具設計成玩具拼貼、玩具DIY及玩具花圈等課程，帶領全校學童體驗二手玩具新玩法，讓學童們有個充實的暑假。

台塑生醫總經理劉慧啟表示，這次很高興可以到利吉分校舉辦 二手玩具暑期營隊活動，台塑生醫持續推動各項ESG專案，包括環境保護及人文關懷層面，也特別與台灣玩具圖書館協會合作，推動環島傳愛行動，藉由玩具這個全齡媒介，關懷偏鄉、弱勢團體及長輩，期望今年活動藉由玩具基地與健康促進團隊的攜手合作，能達到照顧在地孩童與長輩的目標。

富山國小利吉分校位於台東縣卑南鄉利吉村，地理位置偏遠，是所山區的迷你小學，全校師生合計30多人，多數學生為隔代教養、單親家庭或低收入戶情況，經濟資源相對匱乏。

利吉分校黃治雄主任表示「今年是第二年邀請Formosa玩具基地到校舉辦暑期營隊，小朋友們聽到海龍王老師要來都非常期待，很感謝台塑生醫暨王長庚公益信託的協助，將這些資源帶到學校來，透過營隊活動讓學童動手體驗不同的玩具玩法，也學習塑膠材質相關知識，還有長庚科技大學健康促進團隊教導社區長者健康操等，這些事情對我們學校、社區都很有意義。」

這次營隊Formosa玩具基地三位老師設計各種玩具DIY及拆解課程，讓孩童體驗玩具的各種玩法，像是不要的玩具經過拆解後分為許多零件，再透過小朋友的創作拼貼，可以組合成玩具標本或是有趣的機器人等，每位參與課程的學童埋頭黏貼著玩具零件，一邊跟同學自豪地分享自己的創作，讓整間教室都熱鬧了起來，這也是平常難得的生活體驗。