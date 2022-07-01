房市比去年三級警戒慘 四都6月移轉棟數年減18%

桃園、台中、台南、高雄6月買賣移轉棟數出爐，和去年比較，全部下滑，台南年減31%最多，高雄減20%，桃園減13%，台中減11%，合計四都6月買賣移轉13,458棟，年減18%。

另外上月相比，台南微增0.5%，其他三都下滑3%~7%。

台灣房屋集團資深經理陳定中表示，去年5月中旬國內疫情爆發，全國進入三級警戒，房市跟著急凍，6月交易量明顯下滑。今年疫情同樣在5月爆發，雖然並未封城警戒，但交易明顯不如去年同期，顯示央行三月升息的後座力相當可觀。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行6月二度升息的效應，最快要等到7月才會開始反映在數據上，二度升息對房市的影響值還待觀察，由於政府打炒房政策尚未利空出盡，升息不確定因素仍持續籠罩房市，許多消費者評估現今房價處於高原期，在升息循環下購屋壓力較大，暫時收手觀望，7月買賣移轉棟數仍不樂觀。

不過去年7月房市數據完整反映三級警戒低迷市況，比較基期較低，年跌幅可能收斂，下月數據表現是房市起伏的觀察指標之一。

根據台灣房屋統計，今年6月桃園買賣移轉3,665棟，月減4.4%，年減13.5%；台中4,191棟，月減3.4%，年減11.8%；台南2,244棟，月增0.5%，年減31.2%；高雄3,358棟，月減7.9%，年減20%。合計四都6月買賣移轉13,458棟，月減4.2%，年減18.2%。