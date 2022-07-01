建大深圳土開傳好消息！更換物業加速開發

建大（2106）今（1）日早上公告，加速土地開發的速度，與原本合作的佳兆業城市更新集團已完成簽約，雙方同意由和居公司以原物業分配比率承接此開發案，並承諾儘快啟動本項目的開發建設工作，建大第一期開發案預計最快2026年完工，建大可認列的潛在利益可觀。法人推估每股EPS貢獻上看30元。

建大公告於2022年7月1日分別和深圳房地產開發商佳兆業城市更新集團（深圳）有限公司（簡稱佳兆業）以及其全資擁有的子公司，深圳市耀業園置業發展有限公司（簡稱耀業園）分别簽署了「建泰城市更新項目合作協議書之部分解除協議」以及「深圳市龍華區大浪街道建泰城市更新項目搬遷補償安置協議之解除協議」，雙方同意解除原簽訂對於建泰城市更新項目第一期的開發合作協議並保留二期繼續合作的機會。

基於完全保障建大原有的權益以及不增加建大責任的基礎之上，建大和深圳市和居置業有限公司（簡稱和居）簽署「建泰一期城市更新項目合作協議書」以及「深圳市龍華區大浪街道建泰城市更新項目搬遷補償安置協議」，雙方同意由和居公司以原物業分配比率承接此開發案，並承諾儘快啟動本項目的開發建設工作，取得竣工驗收備案文件並辦理物業交付手續。

建大深圳廠第一期面積總共約7.8萬平方公尺，總建築面積達33萬平方公尺，建大可分得超過40%，之前園區規劃預計開發6棟大樓，每棟樓15層以上；7月1日在完成更換合作伙伴的簽約手續後，土地開發動作均按照規定及進度走，預計最快2026年3月第一期完工。

法人推估，潛在土地開發利益相當可觀，以深圳當地的新房價格每平方公尺單價約5萬人民幣計算，最保守推估，以可以分得40%計算，第一期土地開發案最少可貢獻建大EPS近30元。

和居公司是龍華人才安居公司（安居）全資擁有的有的子公司。安居公司是深圳市龍華區的一家國營事業，擁有多年的物業開發經驗，成立以來一共建設公共住房16841套，佔全區的1/3以上。

深圳市龍華人才安居是深圳市人才安居集團有限公司與龍華區委區政府合資成立的龍華區人才安居專營機構，主要經營房地產，一般經營項目為，建設收購、租售管理和綜合服務，在合法取得使用權的土地上從事房地產開發經營，自有物業租賃、物業管理等。