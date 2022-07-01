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榮剛大陸嘉興廠房遭徵收 貢獻EPS 0.58元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

榮剛材料（5009）子公司浙江嘉興翔陽金屬材料科技有限公司因應當地政府徵收土地政策，因此處分嘉興市塘滙街道房屋及土地使用權交易金額達人民幣1.325億元，處分利益預估約人民幣7,281萬元（約新台幣3.23億元），以榮剛在外流通股數4.46億股計算，貢獻每股稅後獲利達0.58元，將反映在今年第3季財報。

榮剛表示，鑒於嘉興經開區北部署轉型倍增工作相關要求對曙光路附近區域相關企業進行征遷補償，翔陽金屬公司遂將房屋與土地使用權出售給嘉興市秀洲區塘匯街道辦事處下屬國有企業浙江興匯實業有限公司（即收回國有），而當地政府將在拆遷地塊內新建產業園區。

榮剛說，該徵收案經董事會決議通過出售事宜。而嘉興經開區將在拆遷地塊內新建產業園區，其中部分用於翔陽公司安置，產業園區建成後，翔陽公司將搬遷到新廠房，並享有租金減免優惠。在新建廠房及後續搬遷期間，翔陽公司仍將正常營運銷售，不受影響。

榮剛材料 人民幣

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