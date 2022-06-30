卡通明星放暑假 台中軟體園區異想新樂園邀親子開趴趣

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
異想新樂園今年結合卡通動畫明星，與氣球仙境聯手打造六大主題場景。業者提供
異想新樂園今年結合卡通動畫明星，與氣球仙境聯手打造六大主題場景。業者提供

迎接暑假到來，位於台中軟體園區、全台最大室內主題樂園「異想新樂園」，今年結合超受大小朋友歡迎的卡通動畫明星，與「氣球仙境」聯手打造六大主題場景，讓大人小孩能和躍入真實世界的劇中主角合影，一起開心Fun暑假。

「卡通大明星 六大氣球主題夢」一次囊括家喻戶曉的熱門卡通動畫角色，打造出大型玩偶氣球、模型及拍照背板，讓小朋友一踏入就玩到瘋，展期自即日起至8月31日。

占地3,000坪的異想新樂園除了有八大主題區、79項遊樂設施讓親子盡興暢玩外，暑假期間更同步推出「異想科學營」。

不同於其他課程，「異想科學營」更加著重在生活實用，藉由DIY體驗與闖關遊戲，培養孩子從日常事務中，養成觀察、推理及解決問題的能力，並透過動手做實驗，增強學習動力及成果。

此外，近期兒童疫苗開放施打及確診者陸續康復，異想新樂園自即日起至8月31日，也祭出「無敵星星 無敵暢玩」活動，12歲以下憑兒童小黃卡或接種證明，確診新冠肺炎康復者憑簡訊、數位新冠病毒健康證明，或健保快易通健康存摺等相關證明，不分平、假日購買任三區直接免費升級全區暢玩，儲值會員卡購票可再享九折優惠。

業者表示，為讓大小朋友玩得開心又安心，異想新樂園各項遊樂設施在使用後都會立即消毒，也呼籲遊客要多準備口罩備用，以確保自身防疫安全。

卡通 暑假

延伸閱讀

中小學暑假前一刻 全國3446校停課

防止學生野溪戲水意外 古坑鄉立游泳池暑假免費開放

放暑假 屏東輝瑞兒童疫苗第二劑入校施打4天完成

輝瑞兒童疫苗第2劑 屏東暑假前完成校園施打

相關新聞

手搖飲店數2.2萬破歷年新高！廖老大加入戰局 半年聲量超過2萬

堪稱台灣在地特色的手搖飲文化紅到國外去，也造就手搖品牌一家接著一家開，就連藝人、網紅也加入這場戰局，紛紛開了飲料店當副業。根據財政部統計資料庫的數據顯示，今年四月的飲料店店數創下歷史新高的2.2萬店，較去年同期增加約6%，且今年前四月的飲料店銷售額高達207億元，年增5%。

未認識女神先喊「她會成我妻子」 你不知道的晶華董事長

晶華董事長潘思亮出新書，分享會上透露「讓人意外的Point」，包括是個愛吃剉冰的正港高雄人、打泰拳健身，且第一次看到自己...

鄭文燦：三圓新技成為「鴻華先進」電動休旅車供應鏈

桃園市長鄭文燦今天下午前往桃園科技工業園區參觀三圓新技公司，並表示三圓新技1984年成立，2009年在桃科成立從研發設計...

第三代接棒 吳昕東接任新保董事長

新光保全（9925）第三代接棒，30日召開董事會，現任董事長林伯峰卸任，董事會推選由副董事長吳昕東接任新董事長一職。

全聯PX Pay推線上團購 獨創員工分潤「直逼新鮮人月收」

全聯福利中心PX Pay推出「圈團+1」線上團購服務，有別一般團購市場營運模式，獨創員工分潤制度，由門市一線員工成為團主...

房市警訊來了！四大房仲6月交易量持續下跌

四大房仲今（30）日發布6月自家門市交易量，房市交易持續轉冷，不過去年6月逢三級警戒的關係，因此皆優於去年同期，永慶房產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。