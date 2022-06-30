卡通明星放暑假 台中軟體園區異想新樂園邀親子開趴趣

迎接暑假到來，位於台中軟體園區、全台最大室內主題樂園「異想新樂園」，今年結合超受大小朋友歡迎的卡通動畫明星，與「氣球仙境」聯手打造六大主題場景，讓大人小孩能和躍入真實世界的劇中主角合影，一起開心Fun暑假。

「卡通大明星 六大氣球主題夢」一次囊括家喻戶曉的熱門卡通動畫角色，打造出大型玩偶氣球、模型及拍照背板，讓小朋友一踏入就玩到瘋，展期自即日起至8月31日。

占地3,000坪的異想新樂園除了有八大主題區、79項遊樂設施讓親子盡興暢玩外，暑假期間更同步推出「異想科學營」。

不同於其他課程，「異想科學營」更加著重在生活實用，藉由DIY體驗與闖關遊戲，培養孩子從日常事務中，養成觀察、推理及解決問題的能力，並透過動手做實驗，增強學習動力及成果。

此外，近期兒童疫苗開放施打及確診者陸續康復，異想新樂園自即日起至8月31日，也祭出「無敵星星 無敵暢玩」活動，12歲以下憑兒童小黃卡或接種證明，確診新冠肺炎康復者憑簡訊、數位新冠病毒健康證明，或健保快易通健康存摺等相關證明，不分平、假日購買任三區直接免費升級全區暢玩，儲值會員卡購票可再享九折優惠。

業者表示，為讓大小朋友玩得開心又安心，異想新樂園各項遊樂設施在使用後都會立即消毒，也呼籲遊客要多準備口罩備用，以確保自身防疫安全。