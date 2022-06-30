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遠東SOGO將進駐大巨蛋商場 專家：完工之路遠雄勝券在握

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導
遠東SOGO百貨總經理杜金森今(30)日與遠雄巨蛋總經理湯佳峯、雙方正式完成簽署商場租賃合約，遠東SOGO百貨拍版將進駐台北大巨蛋內商場；房產專家指出，目前台北大巨蛋尚未全數完工，但商場已找好進駐廠商、其餘影城、商辦等也正在招租中，顯然對於全案完工之路已勝券在握。記者陳美玲／攝影
遠東SOGO百貨總經理杜金森今(30)日與遠雄巨蛋總經理湯佳峯、雙方正式完成簽署商場租賃合約，遠東SOGO百貨拍版將進駐台北大巨蛋內商場；房產專家指出，目前台北大巨蛋尚未全數完工，但商場已找好進駐廠商、其餘影城、商辦等也正在招租中，顯然對於全案完工之路已勝券在握。記者陳美玲／攝影

百貨大廠遠東SOGO百貨宣布將正式進駐台北大巨蛋，遠東SOGO今(30)日與遠雄巨蛋雙方完成簽署商場租賃合約。遠東SOGO百貨將承租台北大巨蛋面積超過42,000坪的商場，開幕後將成為台北市最大量體的購物中心。

遠東SOGO百貨總經理杜金森今(30)日與遠雄巨蛋總經理湯佳峯、雙方正式簽訂長期戰略合作契約，雙方歷經超過一年的現勘、溝通與磨合，遠東SOGO百貨評估已深耕東區近40年，決議再擴大據點、進駐台北大巨蛋內商場。

房產專家指出，目前台北大巨蛋尚未全數完工，但商場已找好進駐廠商、其餘影城、商辦等也正在招租中，就待政府核發建築變更執照後就能把未完成的6%工程施作完成，顯然對於全案完工之路已勝券在握。

台北大巨蛋包括室內多功能體育館、商場、影城、飯店及辦公室組成，商場區域有商場棟地下二樓至地上八樓、影城棟一樓及六樓、巨蛋體育館外圍一樓商場、地下一樓體育館入口商場及地下二樓捷運連通道商場等共計約42,000坪。

遠雄2021年已送出避難層的防火避難性能審查申請，「接下來需拿到營建署的性能審查評定書核可，之後遠雄就會進行建築執照變更設計執照申請」，待拿到建築變更執照後，其餘6%工程就能持續進行後續施作。

遠東SOGO百貨總經理杜金森今(30)日與遠雄巨蛋總經理湯佳峯、雙方正式完成簽署商場租賃合約，遠東SOGO百貨拍版將進駐台北大巨蛋內商場；房產專家指出，目前台北大巨蛋尚未全數完工，但商場已找好進駐廠商、其餘影城、商辦等也正在招租中，顯然對於全案完工之路已勝券在握。記者陳美玲／攝影
遠東SOGO百貨總經理杜金森今(30)日與遠雄巨蛋總經理湯佳峯、雙方正式完成簽署商場租賃合約，遠東SOGO百貨拍版將進駐台北大巨蛋內商場；房產專家指出，目前台北大巨蛋尚未全數完工，但商場已找好進駐廠商、其餘影城、商辦等也正在招租中，顯然對於全案完工之路已勝券在握。記者陳美玲／攝影

大巨蛋 SOGO

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