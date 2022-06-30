快訊

不斷更新／百里侯派誰爭霸？ 各黨縣市長提名名單一次看

第4號颱風「艾利」最快明生成 沿海注意風浪

8歲女童接種BNT第二劑 三天後昏倒家中搶救不治

晶華潘思亮出新書 首談如何走過疫情這兩年

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導
晶華酒店董事長潘思亮出版新書「晶華菁華」。記者黃淑惠／攝
晶華酒店董事長潘思亮出版新書「晶華菁華」。記者黃淑惠／攝

疫情衝擊觀光產業，晶華酒店（2707）董事長潘思亮出版新書「晶華菁華」。他說疫情中決定跳出來幫產業請命，面對危機不要被執著卡住，禍福總相倚天性史然在遇到危機時容易看到光明，在好的時候很衝，在困境時樂於面對危機，這是最好的學習成長之路。

潘思亮首度談如何走過疫情，他說疫情讓飯店業認知到，不能只是改變行銷策略，要徹底重生，不能只是陷在價格戰的紅海裡，而去年三級警戒更加速他「自救人救」，除做了賣掉達美樂的決定，也做了這輩子第一次的事，為了產業向政府求救。

潘思亮分享，自己是一位愛學習的人，每年如果沒有學新東西就混身不對勁，疫情下最大的學習就是出書，這本書寫了兩年。

疫情一年比一年慘，去年疫情嚴重到連餐廳都不能內用，經歷能否存活下來的憂慮，每經歷一場大危機就開創出新的商業模式與事業，晶華飯店在疫情中昇華、蛻變。

晶華是全球第一個實踐利潤中心制的飯店服務業，集團旗下的每家飯店在當地都是市場第一；疫情中創下全世界外帶外送月營收最高的五星級飯店。

潘思亮回憶跟太太認識的點滴，「學生時代在校園裡，看到太太走在校園裡總是飄散著仙氣，當時直覺的反應立即跟大學室友說，她就是我未來的太太，當時彼此並不認識，後來在一場活上有了接觸的機會，再加上我們都就讀經濟系，後來有些課程剛好一起修，也因為這樣有機會，找到內心的執愛，感謝太太一路以來默默守護，她是我能夠全力以赴的力量，也感謝兩位女兒與小兒子，他們讓我生命充滿光亮」。

潘思亮太太(左)在新書發表會送上鮮花祝賀潘思亮新書發表會成功。記者黃淑惠／攝
潘思亮太太(左)在新書發表會送上鮮花祝賀潘思亮新書發表會成功。記者黃淑惠／攝

疫情 潘思亮 晶華

延伸閱讀

晶華超前補「住」起跑 任選第二晚免費或吃兩餐免錢

達美樂外帶99元活動接單爆量突喊卡 網友灌爆臉書

最牛一輪／晶華帶勁 元大1C吸睛

國境開放趨勢不可擋 晶華除息首日早盤填息四成

相關新聞

全聯PX Pay推線上團購 獨創員工分潤「直逼新鮮人月收」

全聯福利中心PX Pay推出「圈團+1」線上團購服務，有別一般團購市場營運模式，獨創員工分潤制度，由門市一線員工成為團主...

房市警訊來了！四大房仲6月交易量持續下跌

四大房仲今（30）日發布6月自家門市交易量，房市交易持續轉冷，不過去年6月逢三級警戒的關係，因此皆優於去年同期，永慶房產...

高端新冠疫苗 將申請WHO緊急使用授權

高端疫苗（6547）今（30）日宣布，由於世界衛生組織（WHO）團結試驗已在資料分析階段，公司發展的新冠疫苗近期將同步申...

一表看六都租屋所得比！這縣市最輕鬆 轉租為買機會大

中央300億元擴大租金補貼專案，將於7月1日開放申請，台灣房屋以今年申請租金補貼的家庭人均月所得上限為依據，統計六都套房...

富宇地產配發1.3元股息 台中、新竹兩案買氣熱

富宇地產（4907）今(30)日召開股東常會，會中通過配發1.3元現金股利。富宇地產去年合併營收為14.9億元、年減9....

信義房屋房仲花大半年奔走 為屋主省下200萬

大半年都沒有休假，只為了替屋主省下200萬？信義房屋天母美校店專員許盛翔曾遇到一件委託案，屋主因租客提前退租而出售，卻因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。