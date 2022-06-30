晶華潘思亮出新書 首談如何走過疫情這兩年
疫情衝擊觀光產業，晶華酒店（2707）董事長潘思亮出版新書「晶華菁華」。他說疫情中決定跳出來幫產業請命，面對危機不要被執著卡住，禍福總相倚天性史然在遇到危機時容易看到光明，在好的時候很衝，在困境時樂於面對危機，這是最好的學習成長之路。
潘思亮首度談如何走過疫情，他說疫情讓飯店業認知到，不能只是改變行銷策略，要徹底重生，不能只是陷在價格戰的紅海裡，而去年三級警戒更加速他「自救人救」，除做了賣掉達美樂的決定，也做了這輩子第一次的事，為了產業向政府求救。
潘思亮分享，自己是一位愛學習的人，每年如果沒有學新東西就混身不對勁，疫情下最大的學習就是出書，這本書寫了兩年。
疫情一年比一年慘，去年疫情嚴重到連餐廳都不能內用，經歷能否存活下來的憂慮，每經歷一場大危機就開創出新的商業模式與事業，晶華飯店在疫情中昇華、蛻變。
晶華是全球第一個實踐利潤中心制的飯店服務業，集團旗下的每家飯店在當地都是市場第一；疫情中創下全世界外帶外送月營收最高的五星級飯店。
潘思亮回憶跟太太認識的點滴，「學生時代在校園裡，看到太太走在校園裡總是飄散著仙氣，當時直覺的反應立即跟大學室友說，她就是我未來的太太，當時彼此並不認識，後來在一場活上有了接觸的機會，再加上我們都就讀經濟系，後來有些課程剛好一起修，也因為這樣有機會，找到內心的執愛，感謝太太一路以來默默守護，她是我能夠全力以赴的力量，也感謝兩位女兒與小兒子，他們讓我生命充滿光亮」。
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