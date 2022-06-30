晶華潘思亮出新書 首談如何走過疫情這兩年

疫情衝擊觀光產業，晶華酒店（2707）董事長潘思亮出版新書「晶華菁華」。他說疫情中決定跳出來幫產業請命，面對危機不要被執著卡住，禍福總相倚天性史然在遇到危機時容易看到光明，在好的時候很衝，在困境時樂於面對危機，這是最好的學習成長之路。

潘思亮首度談如何走過疫情，他說疫情讓飯店業認知到，不能只是改變行銷策略，要徹底重生，不能只是陷在價格戰的紅海裡，而去年三級警戒更加速他「自救人救」，除做了賣掉達美樂的決定，也做了這輩子第一次的事，為了產業向政府求救。

潘思亮分享，自己是一位愛學習的人，每年如果沒有學新東西就混身不對勁，疫情下最大的學習就是出書，這本書寫了兩年。

疫情一年比一年慘，去年疫情嚴重到連餐廳都不能內用，經歷能否存活下來的憂慮，每經歷一場大危機就開創出新的商業模式與事業，晶華飯店在疫情中昇華、蛻變。

晶華是全球第一個實踐利潤中心制的飯店服務業，集團旗下的每家飯店在當地都是市場第一；疫情中創下全世界外帶外送月營收最高的五星級飯店。