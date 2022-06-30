全聯PX Pay推線上團購 獨創員工分潤「直逼新鮮人月收」

全聯福利中心PX Pay推出「圈團+1」線上團購服務，有別一般團購市場營運模式，獨創員工分潤制度，由門市一線員工成為團主，利用工作之餘時間幫自己增加第二收入的平台，試營運期間正逢疫情高峰，消費者在保持安全社交距離情況下創造出另類購物商機。另一方面，「圈團+1」的員工分潤制，讓門市店員可以透過成為團主創造另一份收入誘因下，吸引超過3,500位員工加入團媽行列，開團成功的團主平均幫自己增加3%收入，其中數名團媽圈粉魅力無敵，開團成功次數突破百次，不論美食、家電等商品，團團皆秒殺，估計單月增加收入逼近職場新鮮人。

全聯表示，PX Pay「圈團+1」線上團購服務創造員工分潤制度，為員工帶來額外收入之外，團購銷售同時也增加了門市業績；另外，團購商品非店內陳列商品，透過「圈團+1」購買價格優惠的良質商品，同時可享額外的福利點數，等於讓消費者選擇多了一份。此團購服務成功創造「員工收入多一份、門市業績多一份、顧客選擇多一份」三贏局面，服務將正式於7月8日公開。

商品方面，「圈團+1」包括人氣爆棚的零食、冷凍食品，還是3C、日用品等，明星商品像是網購暢銷品扒扒飯-雙椒醬/泰椒醬、大師兄銷魂麻辣甜不辣脆片、周氏極品蝦捲，還有珍奇比手臂大的魷魚、膠質滿滿的土雞腳踝等，目前都在圈團熱銷中。

全聯門市一線員工只要簡單「圈團+1」三步驟，就能幫自己開創第二事業，開團成功獎金入袋。在全聯服務超過20年的嘉義朴子四維門市店副理陳凱菱說，她平時興趣就是看直播購物，得知公司推出圈團時，便和夥伴們一起組社群開團，才短短幾天就衝出佳績，也鼓舞了其他同仁加入，同樣商品常常開了一團不夠又再開另一團，反應越來越好。

陳凱菱表示，除了在社群內推廣商品外，平時也會加入一些可愛貼圖跟圈粉互動增加親切感，甚至會將商品做成看板放在結帳櫃檯旁，並附上社群QR Code，讓客人可以看到商品的真實樣貌，有時再搭配店員介紹或拍照展示，逐步加深圈粉們好感度，果然在她默默培養下讓下單情況越來越熱烈，許多圈粉因朴子四維店團隊服務好，還會邀約朋友一起加入她們的圈團。

全聯PX Pay會員已突破800萬，月活躍會員數及每日流量皆相當驚人。陳凱菱認為，流量如同來店人數，在PX Pay高流量加持下，「圈團+1」團購服務優勢眾多，消費者可以用優惠的價格購買門市未上架商品外，還能獲得額外的福利點數；另圈團開檔前都會釋出多項商品，讓員工自行選擇優勢商品圈團販售，開團成功就會有分潤獎金與加碼獎金。