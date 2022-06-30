大成總經理 第三代韓芳豪接掌

大成（1210）今（30）日公告總經理莊坤炎辦理退休，卸任總座職務，7月1日將由大成集團副董事長韓家宸之子、大成第三代接班人韓芳豪接任總座之位。

大成2019年12月與日本昭和產業簽約，針對雞蛋以及麵粉領域進行合資合作，要打造全台最大雞蛋旗艦廠，雞蛋市占率有望從7至8%，提高至20%，合資標的為生產蛋品的中一食品；大成集團國成麵粉廠也引進日本昭和產業的研發與技術，合資標的為大成子公司國成麵粉。

而韓芳豪同時也是中一食品董事長，以及國成麵粉董事長，當時就可看出他為接班作準備，更可看出他的叔叔、董事長韓家宇對他的高期望。

韓芳豪畢業於加州大學爾灣分校電腦科學系，曾擔任過微軟工程師，後來回到大成，從蛋品事業處主管做起，藉由垂直整合和水平拓展策略，整合產業知識技術，串連蛋品產業，做出成績單，讓長輩眼睛一亮。