快訊

不斷更新／百里侯派誰爭霸？ 各黨縣市長提名名單一次看

第4號颱風「艾利」最快明生成 沿海注意風浪

8歲女童接種BNT第二劑 三天後昏倒家中搶救不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大成總經理 第三代韓芳豪接掌

經濟日報／ 記者何秀玲／即時報導

大成（1210）今（30）日公告總經理莊坤炎辦理退休，卸任總座職務，7月1日將由大成集團副董事長韓家宸之子、大成第三代接班人韓芳豪接任總座之位。

大成2019年12月與日本昭和產業簽約，針對雞蛋以及麵粉領域進行合資合作，要打造全台最大雞蛋旗艦廠，雞蛋市占率有望從7至8%，提高至20%，合資標的為生產蛋品的中一食品；大成集團國成麵粉廠也引進日本昭和產業的研發與技術，合資標的為大成子公司國成麵粉。

而韓芳豪同時也是中一食品董事長，以及國成麵粉董事長，當時就可看出他為接班作準備，更可看出他的叔叔、董事長韓家宇對他的高期望。

韓芳豪畢業於加州大學爾灣分校電腦科學系，曾擔任過微軟工程師，後來回到大成，從蛋品事業處主管做起，藉由垂直整合和水平拓展策略，整合產業知識技術，串連蛋品產業，做出成績單，讓長輩眼睛一亮。

雞蛋 日本

延伸閱讀

手作料理日常／極簡點心「櫻花蝦煎餅」 適合親子一起動手做

電價要漲 食品代工大廠扛不住研議漲價

「聽說」吃米飯容易胖、燕麥可以降膽固醇？營養師一次破解4大穀物迷思

有片｜素食者也能吃美食！三種超實用義式醬料

相關新聞

高端新冠疫苗 將申請WHO緊急使用授權

高端疫苗（6547）今（30）日宣布，由於世界衛生組織（WHO）團結試驗已在資料分析階段，公司發展的新冠疫苗近期將同步申...

全聯PX Pay推線上團購 獨創員工分潤「直逼新鮮人月收」

全聯福利中心PX Pay推出「圈團+1」線上團購服務，有別一般團購市場營運模式，獨創員工分潤制度，由門市一線員工成為團主...

房市警訊來了！四大房仲6月交易量持續下跌

四大房仲今（30）日發布6月自家門市交易量，房市交易持續轉冷，不過去年6月逢三級警戒的關係，因此皆優於去年同期，永慶房產...

一表看六都租屋所得比！這縣市最輕鬆 轉租為買機會大

中央300億元擴大租金補貼專案，將於7月1日開放申請，台灣房屋以今年申請租金補貼的家庭人均月所得上限為依據，統計六都套房...

富宇地產配發1.3元股息 台中、新竹兩案買氣熱

富宇地產（4907）今(30)日召開股東常會，會中通過配發1.3元現金股利。富宇地產去年合併營收為14.9億元、年減9....

信義房屋房仲花大半年奔走 為屋主省下200萬

大半年都沒有休假，只為了替屋主省下200萬？信義房屋天母美校店專員許盛翔曾遇到一件委託案，屋主因租客提前退租而出售，卻因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。