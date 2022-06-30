快訊

不斷更新／百里侯派誰爭霸？ 各黨縣市長提名名單一次看

第4號颱風「艾利」最快明生成 沿海注意風浪

8歲女童接種BNT第二劑 三天後昏倒家中搶救不治

長榮航太 獲波音公司績優供應商獎項肯定

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
長榮航太於波音公司舉辦之「2022年度績優供應商」頒獎典禮中榮獲「開拓者(Pathfinder)」獎項，本次共計頒發九個獎項，長榮航太在波音公司1.1萬多家供應鏈廠商中脫穎而出，象徵其強大維修及製造實力獲得原廠高度肯定。圖/長榮航空提供
長榮航太於波音公司舉辦之「2022年度績優供應商」頒獎典禮中榮獲「開拓者(Pathfinder)」獎項，本次共計頒發九個獎項，長榮航太在波音公司1.1萬多家供應鏈廠商中脫穎而出，象徵其強大維修及製造實力獲得原廠高度肯定。圖/長榮航空提供

長榮航太日前於美國波音公司在洛杉磯舉辦「2022年度績優供應商(2022 Supplier of the Year Awards)」頒獎典禮中，以嶄新科技和技術，克服各種挑戰並成為波音供應鏈(Boeing Supply Chain)的重要供應商夥伴，獲頒「開拓者(Pathfinder)」獎項肯定，象徵長榮航太的強大維修及製造實力獲得原廠高度肯定，可謂實至名歸。

波音公司在全球150個國家總計約有11,000家供應鏈廠商，自2020年開始從各領域的佼佼者中遴選年度優良廠商，始能成為年度重要供應商夥伴；獎項分別有「供應商多樣性(Supplier Diversity)」、「卓越成就(Outstanding Performance)」、「同盟(Alliance)」、「開拓者(Pathfinder)」、「供應商辨識度(Supper Chain Visibility)」、「合作(Collaboration)」、「永續經營(Sustainability)」、「風險管理(Risk Management)」、「支援及服務(Support & Service)」等九項類別，本次頒獎典禮共有九家供應商榮獲殊榮，長榮航太能在供應鏈品質、責任、健康及實踐波音對全球領先永續的承諾下，積極管理獲得高度肯定與認可，才能在廣大的業界中脫穎而出，實屬不易。

長榮航太副總經理謝新文表示：我們秉持著「挑戰、創新、團隊」及「安全第一，品質至上」的精神，堅持提供高水準的全球服務品質，此次很榮幸獲得波音公司的肯定，特別感謝生產線團隊成員及合作夥伴，共同成就卓越、效率及品保，讓長榮航太成為波音公司強而有力且值得信賴的供應商。

波音全球服務系統零件銷售供應鏈副總裁暨董事William Ampofo表示：獲獎的供應商在充滿挑戰的市場環境，為了力求生存，度過了令人難忘的一年，在高標準品質的把關之下，皆有優異的表現，秉持專注卓越、品質、信賴度的維持，讓我們繼續贏得全世界的信任。

隨著疫情趨緩與各國邊境解封，長榮航太看好未來航機維修成長動能，主要將著眼於貨機航空公司需求強勁帶動整體維修量增加、客機客戶對於疫後恢復運能的維修需求準備、解封機維修需求等三大面向的市場。在製造方面則看好貨機需求強勁帶動機體訂單量增加、客機恢復運能的新機需求帶動短中期引擎及機體訂單、客機改貨機市場熱絡的訂單需求，以及新增引擎及機體開發中合約訂單需求。

長榮航太為波音公司之商業飛機(Commercial Airplanes, BCA)及全球服務(Global Service, BGS) 飛機主結構件的重要供應者，提供各種機型零組件的全製程服務。隨著全球疫情逐漸趨穩，飛機製造商預測2023年市場需求將可恢復到2019年的榮景，未來10年航空市場將交付約1.9萬架全新商用飛機，20年後的數量可望高達4.3萬架，長榮航太未來佈局將積極爭取新機型相關業務，為公司注入穩定的成長動能。

長榮航太維修事業體http://www.egat.com.tw/Company-profile?first=profile1主要基地位於桃園機場，曾被評選為亞洲最佳飛機維修廠；製造事業體http://www.egatg.com.tw/EN/company_profile.aspx位於桃園市觀音區，是維修業務的延伸領域，主要致力於航空零組件之開發製造，並整合製程提升生產效能。

長榮航 航太 波音

延伸閱讀

蔡明彰觀點：全球大解封 IPC多頭新明星

邊境解封 兩問題應優先解決

易飛網射三箭 迎解封商機

停飛約1年4個月 全日空復飛波音777

相關新聞

全聯PX Pay推線上團購 獨創員工分潤「直逼新鮮人月收」

全聯福利中心PX Pay推出「圈團+1」線上團購服務，有別一般團購市場營運模式，獨創員工分潤制度，由門市一線員工成為團主...

房市警訊來了！四大房仲6月交易量持續下跌

四大房仲今（30）日發布6月自家門市交易量，房市交易持續轉冷，不過去年6月逢三級警戒的關係，因此皆優於去年同期，永慶房產...

高端新冠疫苗 將申請WHO緊急使用授權

高端疫苗（6547）今（30）日宣布，由於世界衛生組織（WHO）團結試驗已在資料分析階段，公司發展的新冠疫苗近期將同步申...

一表看六都租屋所得比！這縣市最輕鬆 轉租為買機會大

中央300億元擴大租金補貼專案，將於7月1日開放申請，台灣房屋以今年申請租金補貼的家庭人均月所得上限為依據，統計六都套房...

富宇地產配發1.3元股息 台中、新竹兩案買氣熱

富宇地產（4907）今(30)日召開股東常會，會中通過配發1.3元現金股利。富宇地產去年合併營收為14.9億元、年減9....

信義房屋房仲花大半年奔走 為屋主省下200萬

大半年都沒有休假，只為了替屋主省下200萬？信義房屋天母美校店專員許盛翔曾遇到一件委託案，屋主因租客提前退租而出售，卻因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。