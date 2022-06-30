宏亞：5月處分藥華藥股票686張 目前還有2,474張

生產77乳加巧克力的老牌食品廠宏亞（1236）今年5月5日公告，處分新藥股王藥華藥（6446）686張股票，交易金額為2.06億元；今（30）日特別澄清，目前持有藥華藥張數為1,203張加上私募張數1,271張，一共有2,474張，而私募股三年內不得自由轉讓，目前持股藥華藥約1%。

宏亞為藥華藥股東，受惠於轉投資藥華藥股價頻頻創高，近一年來股價漲幅高達84.7%，近一個月來股價亦有13.1%的漲幅，昨（29）日藥華藥衝破500元關卡創天價，宏亞也以29.95元攻上漲停，今則以29元作收，下跌0.95元。

宏亞表示，董事長張云綺與藥華藥老闆認識，加上認為該公司為不錯之投資標的，未來仍會看市況進行處分或投資。

宏亞主要生產餅乾和巧克力，旗下有經典零食「77乳加」巧克力、新貴派、歐維氏ALWAYS巧克力、以及喜餅品牌禮坊，去年全年營收為17.55億元，稅後虧損2,735.7萬元，每股稅後虧損0.25元。

宏亞表示，去年77事業業績創下歷史新高，但是喜餅品牌禮坊因國內疫情嚴峻，而受衝擊，不過幸好中秋節慶成長而力挽營收。

不過，今年宏亞第1季營收為5.45億元，稅後純益4.22億元，和去年同期相比，年成長591.8%，每股純益為3.89元，係因認列八德舊廠土地與建物處分利益。