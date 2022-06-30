高端新冠疫苗 將申請WHO緊急使用授權

高端疫苗（6547）今（30）日宣布，由於世界衛生組織（WHO）團結試驗已在資料分析階段，公司發展的新冠疫苗近期將同步申請 WHO緊急使用授權，以縮短審查時間；此外，高端的腸病毒疫苗繼台灣申請查驗登記後，亦將提出東協與歐盟 EMA 藥證申請，以完成國際化布局。

高端疫苗今日召開股東常會，為充實營運資金，股東會通過盈餘轉增資，將發放5元股票股利。

高端疫苗表示，新冠疫苗及腸病毒疫苗兩大旗艦產品的國際認證及國際市場佈局，將是今年下半年的業務發展重點。配合上述規劃，公司發放股票股利以保留帳上現金，並發行可轉換公司債與辦理現金增資，目前已備妥資金，將按生產計畫投入疫苗量產。

高端疫苗表示，各界最為關注的主力產品「高端新冠肺炎疫苗」，已被 WHO 挑選成為 WHO的STV（全球疫苗團結第三期試驗）的首項指標性個案；由WHO 主導執行，完成橫跨亞洲、非洲、與南美洲，共計超過1萬8,000名受試者收案，並已滿足期中分析確診數條件，由WHO兩組獨立的統計學專家團隊進行試驗解盲與資料分析程序。伴隨STV 試驗解盲程序已在進行中、以及澳洲TGA審查啟動、歐盟EMA準備送件，高端新冠疫苗開發案進度已符合申請WHO EUL（緊急使用授權清單）要件，公司亦在準備 WHO EUL 正式送件程序。

針對新冠病毒變異株部分，目前的Alpha, Beta, Delta, Omicron，都屬於WHO定義的高度關注（VOC）變異株，而非「完全免疫脫逃」的高衝擊變異株（VOHC）；現有原型株疫苗對抗變異株相對效力降低，但仍有一定保護力；疫苗製造商也持續追求更為廣效的疫苗。目前高端的次世代beta株也已在三總與北醫完成首次人體試驗（First-in-Human）的收案與疫苗接種，並開始進行數據分析；此外，高端次世代Omicron株也已開始進行對Omicron亞型（eg. BA.4,BA.5）測試、以及雙價疫苗研發，與各大藥廠方向一致，以最快速度展開應變。

此外，高端長年布局的腸病毒 EV71疫苗，已在跨國三期試驗中取得優異數據，跨國三期試驗數據已由全球四大醫學期刊之一的「刺胳針（The Lancet）」審查發表、並由獨立專家特別撰文推薦。高端 EV71 在三期試驗中，對區域主要流行亞型展現出高達 100%的真實世界（real world）保護力，且針對 2~6 個月極低齡的嬰幼兒族群呈現優異的安全耐受性，可被視為 Best-in-Class 的最具優勢產品。

目前腸病毒疫苗的台灣藥證審查已在進行中，並在6月順利通過食藥署的上市前PIC/S GMP查廠，期望能盡速完成審查上市。海外市場佈局方面，配合國內藥證審查進度，後續將陸續在越南等東協國家正式提出查驗登記，並規劃同步向歐盟法規單位EMA提出審查，布局國際市場。