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一表看六都租屋所得比！這縣市最輕鬆 轉租為買機會大

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
租屋示意圖。圖／台灣房屋提供
租屋示意圖。圖／台灣房屋提供

中央300億元擴大租金補貼專案，將於7月1日開放申請，台灣房屋以今年申請租金補貼的家庭人均月所得上限為依據，統計六都套房租金佔月收的比例，台北市的單身租屋族最辛苦，平均租一間套房，需給付近2萬元月租，租金支出佔月薪的35%，已超過月收入的三分之一，生活壓力為六都最大。

桃園市平均套房月租金約8,220元，與台北市相比，每月可省下1萬元以上的租屋開銷，租金支出僅約月薪的17.9%，負擔為六都最輕鬆，可說是台灣都會區的「租屋美樂地」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市的房價與消費水平，均屬全國最高，加上租屋市場長期以來需求大於供給，因此租金水準相對高昂。

她指出，由於台北市的日常開銷大，對多口之家而言，生活負擔相對沉重，所以過去不少民眾選擇「單身住台北，成家就脫北」，但如今連單身族在台北租屋，都要花掉三分之一以上的月薪，且絕大多數申請補貼的租客，月收標準都低於所得上限，所以實際的租屋負擔恐怕更沉重，在壓力大的情況下，首都青年不排除加速脫北步調，轉往生活壓力較低的城市居住。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，若將月收入與租金相減，觀察各都可支配的剩餘所得，單身租屋族在台北市每月剩下3.6萬元能花用，但到了桃園市，則有將近3.8萬元可過生活，手頭比住台北更寬裕，且近年桃園發展日盛，公共建設與就業機會都緊追雙北，因此「脫北入桃」的風氣愈來愈鮮明，加上桃園的租金及房價都相對親民，上班族若轉戰桃園求職租屋，仍有機會儲存餘裕、累積頭期款，以備將來「轉租為買」，成功晉升有殼族。

張旭嵐提醒，7月1號的開放申請的擴大租金補貼，不僅將補助戶數從12萬戶增加到50萬戶，針對35歲以下的成年單身族，補助金額上限還提高到1.2倍，以在台北市區租屋的單身青年為例，原先若沒有弱勢身分，補貼金額每月最高3000元，今年擴大租金補貼後，補貼金額每月最高為3600元，對小資租屋族而言，也算不無小補。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

租金補貼 租屋

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