富宇地產配發1.3元股息 台中、新竹兩案買氣熱

富宇地產（4907）今(30)日召開股東常會，會中通過配發1.3元現金股利。富宇地產去年合併營收為14.9億元、年減9.2%，稅後純益2億元、年增約46.2%，每股稅後純益1.75元。

富宇地產董事長張世欣說，國內經濟穩定復甦，市場資金潮挹注，今年房市基本面依舊看好，但營建成本持續上漲、缺工缺料依舊，再加上房市有貨幣緊縮、政府政策及市場超額供給等變數，預計今年房市呈現「量平價緩漲」態勢。

富宇地產去年在草屯「上景」完工交屋，以及餘屋銷售帶動下，業績表現亮眼。今年預計有大雅區總銷1.6億元「楓采新墅」空工入帳，明年則有沙鹿區9.3億元「凡爾賽」、沙鹿區28億元「世紀美」完工入帳。

富宇地產今年分別推出台中「大悦」與新竹「明星樂」兩案，陸續於上半年進場。其中「大悦」基地位於清水區市中心中興北街，規劃兩房24坪、三房34坪、四房68坪，每坪開價32萬至36萬元，總銷約8.5億元的純住家。

此案訴求由七期豪宅建築團隊擘劃的五星級飯店宅，不僅擁有海空交通利多、生活機能等優勢，「台中海洋生態館」也將在今年啟用，可望為海線帶來嶄新商機。

新竹「明星樂」基地位於明新十街上，規劃26至34坪、2至3房，每坪開價41萬至44萬元，總銷約15億元，空間設計講究高坪效與大通風舒適採光，明新科大生活圈機能完善。

去年起全台房市價量皆漲，富宇憑藉精準購地策略，以及貼近市場需求的設計規劃，獲得市場肯定，目前台中「大悦」銷售至今已突破七成；而新竹近年受房市「缺貨潮」籠罩，再加上「明星樂」本身擁有的區域地段優勢，此案銷售也已超過八成。