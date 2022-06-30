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高雄5A級商辦重現江湖 「京城IFC」預計928公開

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
「代銷南霸天」清景麟建築團隊董事長林聰麟今透露，「京城IFC」商辦將於今年928檔期公開。記者王昭月／攝影
「代銷南霸天」清景麟建築團隊董事長林聰麟今透露，「京城IFC」商辦將於今年928檔期公開。記者王昭月／攝影

受疫情影響，高雄商業辦公大樓近年推案相對低迷，不過「代銷南霸天」清景麟建築團隊董事長林聰麟今早透露，位在高雄農16的「「京城IFC」頂級商辦，今年928檔期會公開，每坪房價估計會站上4字頭。

京城建設「京城IFC」坐落於高雄至聖路與龍勝路口，屬農16特區，正對凹子底森林公園， 預計規畫地上32層的商辦大樓，總銷約100億，被喻為高雄最頂級商辦。

高雄近年商辦推案不多，「京城IFC」規畫許久，遲未見動靜， 不過林聰麟今早於「愛在燕巢」公益記者會後透露，京城IFC今年928檔期應會公開。

林聰麟表示，「京城IFC」在未來兩個月會重新整理，928會公開推出此案，價格會從每坪4字頭開賣。

他說，今年公司政策較保守，採「停看聽」，不是衝刺年。「京城IFC」這個個案以台北、台中來看，高雄已經2、30年沒有這重5A級的商辦，又是農16的第一排，目前農16第一排，每坪幾乎都賣上5、60萬以上。

清景麟建築團隊另一個位在小港少康營區的「清景麟國家公園」，亦預計在928上檔，林聰麟表示，此案成交價預估每坪落在30出頭萬，總戶數為590戶，總銷80億左右，正要開工。

商辦

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