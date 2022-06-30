海鼎風電整裝待發 爭取第三階段區塊開發資格

由捷熱能源（JERA）及科理歐永續能源（Corio Generation）共同合作開發的海鼎離岸風電計畫今（30）日宣布，將參與爭取今年第三季的離岸風電第三階段區塊開發資格。

位於彰化外海，由海鼎一、海鼎二、海鼎三等三個場址組成的「海鼎離岸風電計畫（Formosa 3）」，早在2018年即通過環評，且環評通過容量高達2.0GW（10億瓦）。

捷熱能源是日本供電規模第一大能源公司，全球發電裝置容量高80GW，並率先透過離岸風電為中心的大規模再生能源事業與零碳排火力發電事業開發，積極呼應台日政府所訂定之2050零碳排目標。

科理歐是麥格理綠投資集團的投資組合公司，是一家專業離岸風電企業，擁有全球最大的離岸風電開發組合之一，已規劃建置的裝置容量達20GW，在成熟市場和新興市場均有部署。

台灣捷熱能源董事長暨執行長田村晃一（Koichi Tamura）表示，捷熱能源在台耕耘近20年，實際為台灣的供電穩定做出貢獻。我們期盼能以紮實的在台開發經驗，帶領實現海鼎離岸風電計畫，為未來台灣的乾淨風能供應助力，進一步推進台灣綠能轉型。

科理歐永續能源台灣董事長陳明信（Jeffrey Chen）表示，科理歐很高興攜手捷熱能源共同開發海鼎風電（Formosa 3），並充分發揮潛力。