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點殼成金 台糖生技材料廠化牡蠣殼為生技材料

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
全台首座以廢棄牡蠣殼加工，再製成資源化產品的「台糖生技材料廠」，是台糖公司推動循環經濟的亮點成果之一，除打造農業循環典範外，也協助台灣接軌國際淨零趨勢。台糖提供
全台首座以廢棄牡蠣殼加工，再製成資源化產品的「台糖生技材料廠」，是台糖公司推動循環經濟的亮點成果之一，除打造農業循環典範外，也協助台灣接軌國際淨零趨勢。台糖提供

全台首座以廢棄牡蠣殼加工，再製成資源化產品的「台糖生技材料廠」，是台糖公司推動循環經濟的亮點成果之一，除打造農業循環典範外，也協助台灣接軌國際淨零趨勢。台糖運用循環再生技術，將國內西部沿海的廢棄牡蠣殼變身成高值化材料，透過資源全循環、零廢棄，不只改善環境汙染，更有效減少進口/採礦的資源開發，藉由循環經濟達成2050淨零目標。

台糖表示，台糖生技材料廠斥資1.7億元，於去(110)年6月正式運轉。該廠是全國唯一取得ISO 9001、ISO 45001、BS 8001循環經濟認證及再利用機構許可的牡蠣殼加工廠，每年可處理5萬噸牡蠣殼，經鍛燒、加工後，產出4萬噸碳酸鈣原料，應用在農業、工業及醫藥等領域。台糖點「殼」成金，讓廢牡蠣殼變身多元、高值化綠色循環材料，也改善西部沿海環境、幫助地方經濟，絕對是一舉數得的永續產業。

生技材料廠建築物設計之初即融入綠建築要求標準，廠區以乾料進廠(運輸過程無廢液、無臭味)、採天然氣燃料、鍛燒平均溫度為300度，節能、減碳又環保。製程採活性碳除臭及高精度集塵設備，確保無臭味及無粉塵外逸，是充分「循環經濟」概念的場域。

台糖指出，經循環利用後的蚵殼粉，可依市場需求產出不同粒徑。首波應用在肥料、飼料等農業領域，為提升產品附加價值，台糖積極與國內企業、專家及學研單位合作，推展工業化應用，目前已開發台塑抗菌塑膠、3D列印漿體、塑木、手工皂、貓砂等項目，另有塗料、保溫材料、生物可分解塑膠、濾材等多項應用正研發測試中。

台糖強調，目前國內生產的碳酸鈣(CaCO3)主要以進口白石或挖山取礦為來源，台糖將廢棄牡蠣殼資源化再利用，既解決天然資源被破壞及短缺問題，同時改善環境汙染、增加蚵農收益及地方就業，更有助我邁向淨零排放，2050絕對值得期待。

台糖 生技 農業

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