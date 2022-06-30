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大同鍾依文發內部信「告辭」 透露2任務未完成

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
鍾依文以能力服人，他每天8點上班，用溫度管理，吸引多位大同員工自願追隨他到精英上班。王郁倫/攝影
鍾依文以能力服人，他每天8點上班，用溫度管理，吸引多位大同員工自願追隨他到精英上班。王郁倫/攝影

大同（2371）總經理鍾依文29日請辭大同暨相關董事職位，退出大同經營，今（30）日傳出他對大同內部2000多名同仁發出內部信，預告離開大同，將專注精英經營，同時也感嘆大同任內有2個任務未完成。

鍾依文29日一口氣請辭大同、大同世界科技董事，目前只留精英董事身份，他也向大同員工發出公開信，證實了傳言多時的去留消息，他信中表示，未來將專注精英營運，而對大同的兩個期許目前已經無法完成，期望後續大同同仁接力。

他表示，大同組織已經完成簡化流程，由原本四層變成二層級更扁平化，同時所有工作崗位以內升為主，目前大同營運已經獲得顯著改善，他指出，後續兩個心願為：希望大同變成一個偉大的公司、希望大同變成一個大家擠破頭都想進來的公司。

他也首度透露加入大同前因，信中指出「回想加入大同契機，是在2020年10月因緣際會下我與大股東們認識，當時他們對我說：大同公司經過長期的經營權之爭，傷痕累累，市場派及公司派必須達成共識，公司才有希望。」並強調跟大股東是從不熟到開始建立關係彼此瞭解。

大同 鍾依文 股東

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