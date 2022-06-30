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長榮國際股東會 出席股東不足僅完成假決議

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮國際股東因出席股東不足，股東會僅就股利案能做成假決議，並將再1個月再次召開股東會。黃淑惠攝
長榮國際股東因出席股東不足，股東會僅就股利案能做成假決議，並將再1個月再次召開股東會。黃淑惠攝

長榮國際（2716）今(30)日股東會，張家大哥張國華掌握的詠投資今天來到股東會遞交異議聲明書，多數支持大哥的股東並未出席，本次股東會出席率僅48.13%，也因出席股東不足，股東會僅針對股利做成假決議，其餘的議案並未有決議，會後將會把會議記錄及假決議等寄出通知各股東，於一個月內再行召集股東會。

根據規定，股東會做成「假決議」後，並將決議通知各股東，於一個月內再行召集股東會，第二次所召集的股東會，對於假決議，如仍有已發行股份總數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權過半數的同意，視同普通決議成立。

長榮弟弟派在今年2月25日長榮國際的股東臨時會拿下長榮國際後，今(30)日長榮國際召開股東會也備受市場關注，本次雖然已經沒有改選議題，然而5個承認及討論事項議案當中，看似平凡，其實暗藏玄機。

魔鬼藏在細節裡，在本次股東中，提出為有利於IPO將董事席由5人改為7人，並設置獨立董事，這個議案如果通過，對於未來大哥在長榮國際的掌握度最不利，恐怕會稀釋大哥在長榮國際的影響力。

長榮國際目前為5董2監，新選任的五席名單當中，老大張國華拿下2席董事，分別為張國華及詠投資代表人為柯麗卿，監察人拿到1席，御股份有限公司代表人葉佳全。張國明、張國政這次在張國煒媽媽李玉美支持下，長榮國際的席次敗轉勝，拿到三席董事、一席監察人。

換而言之，目前弟弟在董事會僅贏一席，但很多的重要議案都是應由有三分之二以上董事出席，如果大哥不出席，許多重大議案是無法討論表決，但如果席次增加，大哥對於長榮國際的影響力就全面降低。

其次，長榮國際在大哥張國華還當家時曾決議，董事會通過每股配發現金股利27.5元，發放金額一舉來到110億元；弟弟派拿下長榮國際主導權後，召開的董事會立即進行修正，改為發放3.5元，讓股利總金額瞬間縮減至14億元，保留下來的現金，恐將成為未來爭搶經營權的重要銀彈。

股東會 長榮 股利

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