獨／最後公娼「天天樂」繳回許可證 警方確認熄燈
全國最後公娼「天天樂」日前歇業，若至今天未復業，許可證就會依法註銷，稍早傳出業者昨已赴分局繳回許可證，而警方上午也最後一次到店外拍照蒐證，確認無營業事實，近一甲子的公娼制度正式告終。
桃園警分局指出，「天天樂」業主本月1日致電行政組，表示因疫情生意不佳、從業人員也有年紀，口頭報備要歇業，分局告知相關程序，若於1個月內未復業，就要依法註銷許可證；業主則表示會將「性交易服務場所許可證」繳回。
本報報導，天天樂登記負責人是80多歲女性，目前住安養院，實際經營者是一對年長夫妻。據了解，實際經營者昨天已將營業許可證繳回，警方後續會發函報給市警局。
轄區景福派出所員警每天都會到天天樂門外，拍照存證，確認無營業事實，今天上午10時也到場，留下它最後身影。
天天樂的「妓女戶許可證」今天也曝光，是1991年7月25日由桃園縣警局補發，當時的局長是有「王一刀」之名的王一飛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言