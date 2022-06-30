獨／最後公娼「天天樂」繳回許可證 警方確認熄燈

全國最後公娼「天天樂」日前歇業，若至今天未復業，許可證就會依法註銷，稍早傳出業者昨已赴分局繳回許可證，而警方上午也最後一次到店外拍照蒐證，確認無營業事實，近一甲子的公娼制度正式告終。

桃園警分局指出，「天天樂」業主本月1日致電行政組，表示因疫情生意不佳、從業人員也有年紀，口頭報備要歇業，分局告知相關程序，若於1個月內未復業，就要依法註銷許可證；業主則表示會將「性交易服務場所許可證」繳回。

本報報導，天天樂登記負責人是80多歲女性，目前住安養院，實際經營者是一對年長夫妻。據了解，實際經營者昨天已將營業許可證繳回，警方後續會發函報給市警局。

轄區景福派出所員警每天都會到天天樂門外，拍照存證，確認無營業事實，今天上午10時也到場，留下它最後身影。