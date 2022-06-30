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清景麟董事長林聰麟捐1387萬 登高雄建築界「公益王」
快速崛起的「清景麟建築團隊」上午舉辦「愛在燕巢」公益捐贈，大手筆送出1387萬元，受益者達3850人，清景麟董事長林聰麟成高雄建築界「公益王」，育幼院小朋友當場以歌聲致謝，場面令人動容。
上市建商主管說，近幾年建築界獲利豐碩，林聰麟是極少數真正做到「取之社會、用之社會」的優質建築人。
上市建商主管表示，林聰麟創辦的上揚廣告是中南部代銷王，如今他積極落實公益，而且大手筆捐贈不手軟，展現企業家大器風度，更成為高雄建築界的「公益王」。
高雄市副市長林欽榮指出，林聰麟是「暖男」，做公益很到位，從事建築蓋房子同樣具口碑，企業家精神令人佩服。
林聰麟表示，自己成長、創業的路上受到許多人幫助，現在有能力，轉而來幫助社會上有需要的人，「取之社會、用之社會」一直是集團企業的理念，在投入公益幾年來，也發掘了許多溫馨或是振奮人心的故事，像是田寮國中今年出現創校史上首位5A學生，證明只要有資源、夠努力，都可以實現夢想，未來將依循2030永續發展目標(SDGs)朝「消除貧窮」、「良好健康與社會福利」及「優質教育」共同來努力，期盼相關作為可以影響更多企業，帶來更多正向循環的美好事物。
30日的「愛在燕巢」公益捐贈活動，在高雄市政府見證下，林聰麟親自「分享愛」傳遞給燕巢區農會、燕巢區公所、燕巢家園日照關懷據點及慈德育幼院四個單位的代表，接續將「愛」散播在燕巢區，受益3,850位燕巢鄉親，總計捐贈1,387萬元，這也是燕巢史上最暖心的回饋。
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