不願煮熟鴨子飛掉 大台北都更案量逆勢增3成

據住展雜誌統計，今年截至上半年為止，不含危老，大台北都更推案量達755.9億元，較去年同期增加175.5億元，年增約30％。

住展雜誌研發長何世昌表示，政府打炒房、央行升息、本土疫情爆發，加上俄烏戰爭攪局，建商推案意願消極，上半年新建案推案量進入低水位之中，但已經整合完成並取得建照的都更案為避免夜長夢多，業者無懼大環境不利積極推案，多數都更案銷售都開出紅盤。

住展雜誌統計資料顯示，今年上半年大台北都更推案仍集中在台北市，北市上半年開賣的都更案數量高達21個，總案量約595.4億元，新北市同期都更案量約160.5億元。

何世昌分析，近年營造成本飆漲令整合都更的建商頭痛不已，但因建商不願手上煮熟的鴨子飛掉，已經整合完成的都更案，極少會因營造成本問題打掉重練，因此推案量反而比去年更大。

他表示，整合到尾聲或已完成的都更案按既定步伐推案，建商已無法要求地主提高共同負擔，只能將增加的成本轉嫁至售價。

但若是整合初期的都更案，事情就沒那麼簡單了；由於造價高漲，地主分回坪數因而縮水，地主參與都更意願下滑，都更案整合難度提高，這是近期都更申請與核定件數萎縮的原因之一。

大台北上半年開賣的十大都更案中，單價最高為大安區「耑序」，平均開價一坪240萬元。何世昌表示，該案由知名品牌建商與國際建築設計團隊共同打造，算是「好布料遇上老師傅」，成交價可望擠上「200萬俱樂部」，成為新的一線豪宅。

中正區「新光人壽總統傑仕堡」案量140億元，為上半年案量最大的都更案，也是比較罕見的先建後售都更案。

大安區「親家JIA」近捷運忠孝復興站，為台中建商親家建設進軍台北市第一案，最小坪數僅11坪，總價門檻相對低許多，是上半年都更指標案中規劃坪數最小的建案。