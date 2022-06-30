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麗彤發展自媒體 DV皮膚管理中心將開新竹館、高雄館

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

麗彤（6539）專注發展美麗與大健康事業，公司表示，目前台灣DV皮膚管理中心有10間，且正規劃新竹館及高雄館，針對醫美管理平台布局，除引進新儀器及新醫材外，並持續與策略聯盟診所擴展新據點，以強化對策略聯盟診所提供醫美管理平台的服務。

麗彤表示，自今年開春後，旗下保養、保健食品，透過口碑行銷的品牌陣容，於DV官網以每月精選超值組合，提供予會員超有感的優惠及回饋，憑藉產品力與營銷實力，大數據精準行銷，擴大品牌流量池，近年因疫情及社群媒體方興未艾，公司透過影片製作，社群經營，分享使用經驗，進而提高新世代的消費族群，為營收穩健挹注柴火。

麗彤積極發展自媒體通路，新世代的消費者陸續加入麗彤會員，後續再透過大數據整合分析工具，提升會員黏著度、銷售頻率與銷售單價，隨著年齡層階段，產生良性循環，另也可利用大數據系統分析，精準行銷進而降低廣告費用支出。

展望後市，麗彤表示，將憑藉大數據管理與營銷、人力資源組織再造與加強廣告投放效益分析，三箭齊發策略，隨著消費者使用行為轉型，會員流量池持續擴大，將服務擴展到高端市場，且門市亦將視市場需求持續展店，以期持續保持獲利正向。

麗彤去年每股稅後純益5.14元。2021年現金股利共配發每股4.4元，全年配發率約86％。

大數據 社群媒體

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