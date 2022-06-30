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房市買氣連3月走跌 愈南愈冷、高雄減三成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄示意圖。記者游智文／攝影
高雄示意圖。記者游智文／攝影

央行連續升息重擊購屋信心，房市交易持續轉冷，住商機構企研室統計旗下加盟店6月成交業績，全台與上月相比，減少13.9%，愈往南冷卻愈明顯，台中較上月減少20%，台南較上月減少24%，高雄較上月減少29%，將近三成。

住商機構企研室資深經理徐佳馨分析，成交量反映買方心態，隨著政府一系列打房，加上6月升息與未來兩季可能升息的預期，民眾觀望心態更加濃厚，由於去年6月是三級警戒期間，買氣慘淡，雖然目前相較去年好，但連續三個月下滑，顯見市場交易已經走冷。

綜觀六都今年6月表現，除桃園外，相較於上月全數下滑，在年度表現上，由於去年6月仍處於三級警戒，目前交易均較去年成長。其中，台北市年增106%最多，新北年增85%，桃園年增50%。台中、台南、高雄也有二到四成的年增幅。

徐佳馨指出，連續三個月量縮，是一大警訊，後疫時代房價大跌不易，惟加價速度過快，使得買盤猶豫，近期許多區域紛紛出現短期快速飆漲，造成買方不願意買單，目前市況買方多有價格下修預期，亦使得交易表現趨緩。

另外，內政部平均地權修正案預計九月審查，若能通過，對中南部預售市場將產生相當影響，目前雖未出現倒貨潮，但近期以來已有屋主願意小賠出場，後續值得留意。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，現階段利率雖仍在低檔，剛性自用買方進場仍具信心，置產型買方也有以不動產抗通膨的盤算，不過對於購屋人來說，除在意成交價格外，也應該妥善規劃財務，避免因為升息造成壓力。

升息 通膨

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